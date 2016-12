​ONG-urile din România cer stoparea finanţării pentru RM dacă trece legea amnistiei fiscale: „În mare viteză şi după un simulacru de dezbateri se dă frâu liber spălării banilor” // DOC

se pot spăla banii negri obţinuţi din tranzacţii obscure sau prin offshore-uri (prin liberalizarea capitalului de către persoane fizice, cu interdicţia investigării provenienţei capitalului);

se iartă funcţionarii publici care nu şi-au declarat până acum averea, oferindu-le posibilitatea de a declara orice capital cu plata a doar 2% din valoarea acestuia;

se acordă amnistie fiscală pentru penalităţile acumulate de persoanele fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător la plata taxelor şi impozitelor, cu condiţia achitării datoriilor Proiectul de lege a fost adoptat în mare viteză de Parlament în primă lectură, la doar două săptămâni de la înregistrare, după un simulacru de dezbateri cu societatea civilă şi instituţiile publice care a durat două ore, fără avizul Guvernului şi al expertizei anticorupţie.

Apelul vine din partea a patru ONG-uri din România: Expert Forum (EFOR), Centrul Român de Politici Europene (CRPE), Freedom House-România şi Grupul de Dialog Social (GDS).Semnatarii petiţiei solicită demnitarilor români şi opoziţiei să pregătească măsuri, inclusiv suspendarea finanţării prin împrumutul de sprijin bugetar (şi alte formule de asistenţă financiară), dacă Parlamentul de la Chişinău va adopta liberalizarea capitalului.Potrivit ONG-urilor din România, legea în cauză ascunde sub un nume aparent european („liberalizarea capitalului”) prevederi prin care:ONG-urile româneşti susţin că această lege reprezintă o puternică lovitură dată eforturilor anticorupţie susţinute de partenerii RM şi demonstrează cinismul politicienilor pro-europeni de la Chişinău, care pretind că fac reforme, dar deghizează o măsură antieuropeană sub un nume proeuropean pentru a deruta atât partenerii străini, cât şi publicul moldovean.„În plus, viteza cu care s-a adoptat legea în prima lectură arată că reformele cerute de finanţatorii internaţionali sunt îndeplinite doar parţial şi cu întârzieri nu din cauza „instabilităţii politice”, aşa cum se pretinde, ci din cauza lipsei de reală voinţă politică. În aceste condiţii, finanţarea RM cu bani publici româneşti şi europeni, în condiţiile în care se dă frâu liber corupţiei şi spălării banilor, este inacceptabilă. În calitate de contribuabili români şi societate civilă preocupată de buna guvernare la Chişinău, solicităm actualei şi viitoarei opoziţii din Parlamentul României să sprijine Guvernul în reconsiderarea împrumutului de sprijin bugetar pentru Republica Moldova dacă actuala formă a legii „liberalizării capitalului şi stimulării fiscale” trece şi în a doua lectură”, susţin semnatarii apelului.Totodată, ONG-urile cer opoziţiei de la Bucureşti să monitorizeze cu atenţie folosirea banilor acordaţi până acum de Guvernul României către Republica Moldova. „”, conchid autorii declaraţiei.Click pentru a accesa documentul