Guvernul vrea să împrumute 41 de mil. de euro de la BEI pentru gazoductul Ungheni-Chişinău; Cheltuielile pentru construcţia conductei cresc cu 20 de milioane de euro

Sursa: jurnal.md Foto: mec.gov.md 14.12.2016 12:04

Guvernul intenţionează să acceseze un împrumut de 41 de milioane de euro pentru extinderea gazoductului Iaşi-Ungheni până la Chişinău. Proiectul de hotărâre privind semnarea contractului de finanţare este propus pentru agenda de astăzi a executivului.



Potrivit Ministerului Economiei, semnarea contractului de finanţare cu BEI până la sfârşitul acestui an este una dintre condiţiile Comisiei Europeană pentru alocarea unui grant în valoare de 10 milioane de euro.



Împrumutul ar urma să fie oferit la o rată a dobânzii standard Euribor+1% pe an. Acesta va fi rambursat din tarifele de transport pentru gazele naturale.



Costurile totale ale construcţiei gazoductului Ungheni-Chişinău sunt estimate la circa 113 milioane de euro. Suma este cu 20 de milioane de euro mai mare faţă de cea estimată în studiul de fezabilitate.



„Pentru a îmbunătăţi nivelul de operatibilitate şi eficacitate a investiţiei, ar fi benefică construirea suplimentară a mai multor componente de reţea, care ar spori şi securitatea energetică, permiţând conectarea directă la reţelele de distribuţie de gaze”, se spune în nota informativă a proiectului.



Totodată, potrivit Ministerului Economiei, gazul achiziţionat din România trebuie să fie mai ieftin cu cel puţin 20 de euro pentru mia de metri cubi decât cel furnizat de Gazprom, în cazul unui import de 360 de milioane de metri cubi de gaz pe ani. Pentru scenariul de 600 de milioane de metri cubi de gaz pe an, diferenţa de preţ trebuie să fie de 13 euro pentru mia de metri cubi.



Lucrările de construcţie a gazoductului au început în august 2013, iar prima etapă, Iaşi-Ungheni a fost finalizată în august 2014. Gazoductul urmează să fie extins pe aproximativ 120 de kilometri pe teritoriul RM pentru a lega oraşul Ungheni cu municipiul Chişinău.



Pentru ca interconexiunea Iaşi-Ungheni şi gazoductul Ungheni-Chişinău să fie utilizate la capacitatea planificată deplină, pe teritoriul românesc urmează să fie construite două staţii de comprimare a gazelor naturale.



În prezent, Republica Moldova este dependentă în proporţie de aproape 100% de gazele naturale importate din Rusa, printr-o singură rută ce traversează Ucraina.