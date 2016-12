Guvernul a aprobat proiectul privind amendamentele la legea bugetului pentru 2017

Proiectul de hotărâre privind amendamentele deputaţilor la legea bugetului de stat pentru 2017 a fost aprobat de cabinetului de miniştri.



După examinării, au fost susţinute integral doar două amendamente, susţinute parţial zece amendamente, iar nouă amendamente nu sunt susţinute. Propunerile prevăd solicitări de alocaţii bugetare suplimentare.



Conform documentului, indicatorii principali ai bugetului de stat (veniturile, cheltuielile, deficitul) nu suportă modificări.



Pentru anul viitor, statul planifică să acumuleze venituri de aproape 32,8 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile vor fi de 36,9 miliarde de lei. Deficitul bugetului este estimat la peste patru miliarde de lei. Veniturile vor fi mai mari cu 10,8 la sută faţă de cele din bugetul pentru acest an, iar cheltuielile – cu 9,4 la sută.



Moldova va intra în noul an cu o datorie de stat de 53,9 miliarde de lei, dintre care datoria de stat externă - 60,1% şi datoria de stat internă - 39,9%, înregistrând o majorare de 20,4 miliarde de lei faţă de începutul acestui an.



Ponderea datoriei de stat în PIB la sfârşitul lui 2016 va constitui 40,6%, sau cu 13,2 puncte procentuale mai mult decât în 2015. Datoria de stat internă se va majora cu 14,2 miliarde de lei.