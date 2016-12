Titularii de patentă, nemulţumiţi de proiectul de lege avizat recent de Guvern, care stabileşte că pot să activeze în baza acestui document încă doi ani cel mult

Una promit, alta fac. Titularii de patentă sunt nemulţumiţi de proiectul de lege avizat recent de Guvern, care stabileşte că pot să activeze în baza acestui document încă doi ani cel mult. Asta deşi, anterior, în urma unor negocieri, autorităţile le-au promis că-şi pot continua activitatea pe o perioadă de cinci ani. Preşedintele Asociaţiei Micului Business, Eugen Roşcovanu, a declarat astăzi într-o conferinţă de presă că guvernarea nu s-a ţinut de cuvânt, iar în felul acesta se încearcă închiderea pieţelor.



„Noi am avut o şedinţă la Consiliul economic de pe lângă primul ministru şi noi am convenit ca dacă întreprinderile nu sunt susţinute, măcar patenta să ni se permită măcar cinci ani deşi iniţial cerusem pe zece ani. Bineînţeles că noi am primit o promisiune că problema se va rezolva şi că va fi o prioritate de doi ani de zile. Dar deocamdată totul e la nivel de predicţii, declaraţii", a declarat preşedintele Asociaţiei Micului Business, Eugen Roşcovan.



Astfel, în cazul în care şi acest termen va fi modificat la etapa de examinare a proiectului, care se află deja în Parlament, titularii de patentă spun că vor ieşi din nou la protest. Menţionăm că activitatea în baza patentei urma să dispară de la 1 ianuarie 2017, însă după mai multe proteste ale comercianţilor, autorităţile au hotărât să extindă acest termen cu încă doi ani. Totodată, şi costul patentei va creşte de 2-3 ori în funcţie de localitatea unde îşi desfăşoară activitatea antreprenorul. Nici ministrul Economiei, Octavian Calmîc, nici consilierul său nu au fost de găsit pentru comentarii.