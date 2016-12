Metalferos şi Energocom: În şase luni vânzările au scăzut cu 240-270 de milioane lei

În prima jumătate a acestui an societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obţinut venituri de 6,63 miliarde lei, cu 230,7 milioane lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, scrie mold-street.com Deşi statisticile prezentate într-un raport al Ministerului Finanţelor arată bine, o serie de întreprinderi mari, în special monopoliste au înregistrat o scădere semnificativă a veniturilor.Lider este Energocom, care este monopolist la importul de energie a avut în prima jumătate a acestui an vânzări cu 269,8 milioane lei, ceea ce este cu peste 15% mai puţin decât în 6 luni ale anului 2015.Scăderea de la Energocom se datorează în special reducerii cu circa 28% a preţului curentului cumpărat de la Energokapital din Tiraspol.Urmează monopolistul de pe piaţa metalului uzat Metalferos cu o scădere de circa 244,3 milioane lei, sau cu circa 25%.Şi în acest caz de vină sunt relaţiile strânse cu regiunea separatistă, unde se duce cea mai mare parte a metalului vechi din Moldova.În cazul RED Nord-Vest scăderea cu 166 milioane lei se explică prin, transmiterea activităţii de furnizare unei noi companii FEE Nord, care a înregistrat în prima jumătate a acestui an o cifră de afaceri de 947 milioane lei.Printre companiile afectate de diminuarea vânzărilor se numără şi monopolistul pe piaţa energiei termice din Chişinău - Termoelectrica cu 101 milioane lei, dar şi SA Răut din Bălţi cu 20,6 milioane lei, CET Nord (cu 14,9 mil. lei) şi Sanfarm-Prim (cu 6,5 milioane lei).În aceeaşi perioadă 19 societăţi pe acţiuni, care au concentrat 61,3% din totalul de venituri, vânzările s-au majorat cu 1,06 miliarde lei.Cea mai mare majorare a veniturilor a fost înregistrată de Tutun-CTC (cu 29,3 mil. lei), Moldtelecom (cu 18,7 mil. lei), Institutul de Cercetări Ştiinţifice „Rif-Acvaaparat” (cu 16,2 mil. lei) şi Combinatul de Vinuri Cricova” (cu 13,4 mil. lei).