Ce se întâmplă la rezerva de stat

În ultimii ani din rezerva de stat s-au scos mii de tone de grâne, zahăr sau păcură, care după ce a ajuns la companii de stat sau private nu a mai fost întors, scrie mold-street.com. Lucruri stranii se întâmplă în jurul rezervei de stat. Zilele trecute am fost sesizaţi de angajaţi ai Combinatului de Produse Cerealiere din Chişinău, precum că din rezerva de stat păstrată în elevatoarele întreprinderii ar fi dispărut circa 500 de tone de grâu. În plus ar exista probleme şi privind calitatea grâului.Victor Purice, şeful elevatorului 1 de la acest combinat (aflat acum în litigiu) a refuzat să dea careva informaţii. "De unde aveţi aşa informaţii. E o informaţie confidenţială. Nu vă pot spune nimic. Adresaţivă la rezerva de stat", a declarat Purice.În scurt timp însă acesta şi-a dat demisia.Nicolae Hâncu, directorul Agenţiei Rezerve Materiale, după ce spus iniţial că totul este în regulă, ne-a rugat să revenim.„Chiar astăzi acolo se află un grup de specialişti care verifică starea grâului şi cantitatea păstrată”, a precizat peste câteva ore şeful de la Rezervele statului.Ulterior acesta revenit şi a declarat că a aflat că într-adevăr în luna mai 2016, un agent economic a primit circa 500 de tone de grâne, cu condiţia returnării acestuia din recolta nouă, "pentru împrospătare".„Grâul a fost returnat, doar că a fost dus în alt loc spre păstrare”, a adăugat Nicolae Hâncu, directorul Agenţiei Rezerve Materiale.Amintim că în luna februarie 2016 am scris despre faptul că din Rezerva de stat a dispărut o cantitate de aproape 1.900 de tone zahăr în valoare de circa 20 milioane de lei, păstrată la depozitul Fabricii de Zahăr din Donduşeni, ce aparţine firmeiPe acest caz a fost sesizată Procuratura Anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie, dar zahărul aşa-şi nu a fost returnat.Întreprinderea Rezervcom, subordonată Agenţiei Rezerve Materiale a dat în judecată compania Magt-Vest pentru că a încălcat condiţiile contractuale şi nu a returnat zahărul. Toate instanţele, inclusiv Curtea Supremă de Justiţie au dat câştig de cauză Rezervcom obligând Magt-Vest să achite 19,8 milioane lei cu titlu de datorie, 2,97 milioane lei penalitate şi 50.000 de lei taxa de stat.Magt-Vest însă nu are bani nici pentru plata taxei de stat, „pentru că se află în insolvabilitate” potrivit reprezentanţilor companiei. Aşa că Rezervcom va avea de aşteptat mult timp pentru a returna zahărul sau banii.Magt-Vest nu este singurul „beneficiar” de acest fel pe seama rezervei de stat.Potrivit unui raport al Agenţiei Rezerve Materiale, făcut la începutul acestui an, mai multe întreprinderi private sau cu capital de stat nu au returnat circa 33.000 de tone de grâu, peste 3.000 tone de porumb, circa 3.000 tone de zahăr, aproape 6.000 de tone de păcură, etc. Aceste bunuri au fost date încă 5-10 ani în urmă.Valoarea bunurilor nerestiute este estimată la circa 180-200 de milioane lei, iar datornicii în mare parte sunt în faliment.Autorităţile nu vor să dezvăluie care e situaţia reală, invocând că această informaţie este secret de stat.