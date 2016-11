Prosperity Index 2016: Moldova a căzut din nou în clasamentul mondial privind nivelul de trai

Republica Moldova este aproape cel mai sărac stat din Europa, iar nivelul de trai al moldovenilor se înrăutăţeşte în fiecare an. Sunt concluziile studiului realizat anual de Legatum Institute din Londra.Într-un clasament mondial privind nivelul de trai, Moldova a ocupat locul 96 din 149 de state. Dintre statele europene, o situaţie mai proastă decât în ţara noastră este în Belarus (locul 98) şi Ucraina (locul 107).Clasamentul nu ia în calcul numai banii deţinuţi de o naţiune ca singur factor reprezentantiv de prosperitate. Pentru alcătuirea topului anual, organizaţia compară 104 variabile ce includ indicatori clasici, precum venit pe cap de locuitor şi numărul de persoane angajate cu normă întreagă, dar şi alte date relevante precum numărul de servere securizate de internet pe care le are un stat sau cât de odihniţi se simt locuitorii în viaţa de zi cu zi. Variabilele sunt apoi împărţite în nouă subindici: calitatea economică, mediul de afaceri, guvernarea, educaţia, sănătatea, siguranţa şi securitatea, libertatea personală, capitalul social şi mediul natural.Moldova înregistrează cel mai mic rezultat la capitolul mediul natural – 142 şi capitalul social – 123. În ceea ce priveşte domeniul sănătăţii, ţara noastră s-a ales cu un scor de 103. La capitolul guvernare, RM ocupă locul 98, libertatea personală – 87, calitate economică – 84. Mai bine stăm în domeniile siguranţă şi securitate – 73, precum şi educaţie - 49.Studiul arată că situaţia s-a înrăutăţit continuu în ultimii ani. În 2015, Moldova a ocupat locul 92, iar în 2014 şi 2013 s-a menţinut pe locul 89. În 2012 ţara noastră s-a poziţionat pe pe locul 84, iar în 2011 – pe 79, acesta fiind şi cel mai bun rezultat înregistrat în ultimii şapte ani. În 2010, Moldova ocupa locul 86 în clasamentul mondial privind nivelul de trai, iar în 2009 – locul 83.În acest an, Norvegia a fost detronată de pe prima poziţie, după ce a condus timp de şapte ani consecutiv. Ţara cu cel mai bun nivel de trai este Noua Zeelandă, care ocupă primul loc în clasamentul Legatum Prosperity Index 2016.Urmează Norvegia, Finlanda, Elveţia, Canada, Australia, Olanda, Suedia, Danemarca şi Marea Britanie. România este situată pe locul 50, Rusia – 95 (a căzut de pe 58 în 2015).Coada clasamentului mondial este împărţită de Yemen, Afghanistan şi Republica Centrală Africană.