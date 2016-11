Vicepreşedinte al Băncii Mondiale, în vizită la Chişinău: Aşteptăm măsuri anticorupţie, reforme privind stabilitatea sectorului financiar şi transparentizarea economiei

Sursa: jurnal.md Foto: boaoforum.org 03.11.2016 12:15

Republica Moldova are oportunitatea, precum şi potenţialul, de a diminua sărăcia, iar pentru aceasta este nevoie de politici de asigurare a stabilităţii sectorului financiar şi de transparentizare a economiei. Declaraţiile aparţin vicepreşedintelui regional al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală, Cyril Muller, şi au fost făcute în cadrul vizitei sale la Chişinău.



Oficialul de la Banca Mondială a menţionat că instituţia pe care o reprezintă va depune toate eforturile pentru a debursa suma de 45 milioane de dolari pentru suport bugetar, dar pentru aceasta este nevoie de mai multe acţiuni din partea Guvernului de la Chişinău.



„Este necesară o nouă etapă a reformelor, axată pe lupta împotriva corupţiei, pentru ca Republica Moldova să poată trece de la stabilizare economică la o creştere durabilă şi crearea locurilor de muncă. Provocările Republicii Moldova sunt imense, însă experienţa altor ţări arată că investiţiile, locurile de muncă şi serviciile moderne apar foarte rapid, odată cu asumarea angajamentului unei bune guvernări. Sper să văd bunele intenţii ale Guvernului, reflectate în indicatori îmbunătăţiţi în următorul studiu al Băncii Mondiale „Cost of Doing Business” ce va fi publicat în februarie 2017” a menţionat vicepreşedintele Băncii Mondiale.



Cyril Muller a reconfirmat parteneriatul Băncii Mondiale cu RM, asumându-şi angajamentul de a susţine o economie curată şi de a spori eficienţa serviciilor publice.



Din momentul aderării Republicii Moldova la Grupul Băncii Mondiale în 1992, peste 1 miliard de dolari a fost alocat pentru aproximativ 60 de proiecte din ţară. La moment, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active, care au un angajament total de 356.15 milioane de dolari.



Domeniile de suport includ reforma regulatorie şi dezvoltarea mediului de afaceri, educaţie, asistenţă socială, e-guvernare, sănătate, agricultură, drumuri locale, mediu şi altele.