Lira sterlină se apreciază în urma deciziei Înaltei Curţi de la Londra

Lira s-a apreciat semnificativ joi, ajungând la cel mai ridicat nivel din august, în urma deciziei Înaltei Curţi de la Londra, conform căreia prim-ministrul britanic Theresa May trebuie să obţină acordul Parlamentului înainte de a începe negocierile privind ieşirea din Uniunea Europeană.



Luna trecută, lira sterlină s-a depreciat cu 0,5% în raport cu dolarul, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii 31 de ani.



După anunţarea deciziei, lira sterlină s-a apreciat cu 1,1%, la 1,2430 dolari, deoarece traderii au reacţionat la aceste informaţii. Analiştii speră că decizia va întârzia procesul ieşirii din Uniunea Europeană sau va diminua capacitatea Guvernului de a iniţia o ieşire dură din UE („hard Brexit”), în urma căruia Regatul Unit ar putea pierde accesul la piaţa unică europeană. Se estimează că parlamentarii britanici nu-şi vor da acordul dacă Guvernul intenţionează să încheie un astfel de acord.



Anul acesta, lira sterlină s-a depreciat cu 17% faţă de dolar, cel mai semnificativ declin în rândul a 16 valute importante. Deprecierea a dus la creşterea randamentelor obligaţiunilor guvernamentale, reflectând temerile investitorilor că Regatul Unit va fi puternic afectat din punct de vedere economic în urma ieşirii din UE (Brexit).



Majoritatea parlamentarilor se pronunţă în mod natural pentru rămânerea ţării în UE, deşi ei se vor confrunta cu o presiune intensă din partea alegătorilor pentru a vota pentru Brexit, a explicat analistul Neil Wilson, de la ETX Capital.



Potrivit analiştilor, termenii negocierilor privind ieşirea din UE vor fi determinanţi pentru a se şti dacă moneda britanică va suferi noi scăderi sau se va recupera.



Înalta Curte de Justiţie de la Londra a decis joi că Executivul de la Londra trebuie să obţină acordul Parlamentului înainte de invocarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, a cărui activare dă startul unei perioade de doi ani de negocieri între Marea Britanie şi Uniunea Europeană pe tema Brexitului.



Executivul britanic şi-a exprimat dezamăgirea faţă de decizia Înaltei Curţi şi a anunţat că va face apel.



„Curtea nu a acceptat argumentul prezentat de Guvern”, care considera că votul parlamentului nu este util. „Curtea acceptă argumentul principal al reclamanţilor”, au adăugat judecătorii, a căror decizie ar putea avea consecinţe serioase în ceea ce priveşte continuarea procesului ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.



Avocaţii reclamanţilor au pledat cu succes că May nu are autoritatea să recurgă la un vechi privilegiu legal pentru a-şi justifica decizia de a începe negocierile pentru Brexit fără acordul parlamentului.