Jaful de la BEM continuă? Prietenul lui Igor Dodon şi businessmani bănuiţi de fraude, în dosare judiciare

Creditele neperformante rămân a fi o problemă a Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare, iar unele decizii ale magistraţilor care se referă la dosarele în care sunt implicaţi datornicii arată că fosta bancă a statului ar putea să nu mai vadă banii. Astfel, în unele dosare apar nume sonore, cum ar fi Alexandru Brestecico, unul din apropiaţii preşedintelui ales, Igor Dodon, precum şi preşedintele Valiexchimp, Valentin Bodişteanu, sau cel al Fuel, Andrei Iachimov, scrie moldnova.eu Una din deciziile judecătoreşti care dezvăluie informaţii ce trezesc mai multe întrebări este cea adoptată pe 23 martie de Curtea Supremă de Justiţie.Astfel, potrivit hotărârii prezentate, Banca de Economii l-a acţionat în judecată pe Alexandru Brestecico, intervenient fiind compania Sanin. Despre compania Sanin a scris ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, care a afirmat că directorul acesteia, Alexandru Brestecico, este un prieten al actualului preşedinte ales, Igor Dodon, şi sponsorizează PSRM.Astfel, Sanin a luat în 2008 de la fosta bancă a statului un credit de 2 milioane 28,2 mii de dolari, care urma să fie rambursat până în 2017. După 2 ani, aceeaşi companie mai ia un credit de la BEM în sumă de 764 000 de dolari şi 40 milioane de lei pe care trebuia să-l ramburseze până în 2015, iar în 2011 este contractat un alt împrumut în valoare de 210 000 de euro şi 132 000 de dolari. În total, suma pe care a luat-o Sanin de la BEM este de peste 74,6 milioane de lei, iar datoria înregistrată faţă de bancă la 23 octombrie 2013 era de peste 85 de milioane de lei.Astfel, Alexandru Brestecico ar fi garantat rambursarea a 80,4 milioane de lei din datoria Sanin, bani pe care acesta refuza să-i întoarcă. În acelaşi timp, suma înregistrată la 2 iunie 2014 pe care trebuiau s-o restituie băncii Brestecico şi Sanin şi pe care au recunoscut-o era de 110 milioane 856,2 mii lei. Circa 1,9 milioane de lei a fost achitaţi băncii în perioada încheierii tranzacţiei de împăcare şi astfel suma restantă era de circa 108,9 milioane de lei.În final, Judecătoria Botanica a dispus încasarea de Alexandru Brestecico în favoarea Băncii de Economii a peste 79,6 milioane de lei, cu aproximativ 29 de milioane de lei mai puţin decât datoria înregistrată în 2014, suma fiind chiar şi mai mică decât cea garantată de prietenul lui Dodon – de 80,4 milioane de lei, bani pe care nu este clar dacă fosta bancă a statului aflată în proces de lichidare îi va vedea vreodată.Informaţiile prezentate de magistraţii Curţii Supreme de Justiţie sunt arătate, de fapt, în decizia din 23 martie curent privind recursul lui Alexandru Brestecico care s-a arătat nemulţumit de faptul că a fost obligat de judecătorii de la Curtea de Apel să achite taxa de stat de 8.750 de lei pe care a considerat-o ilegală. Menţionăm că firma Sanin a apărut în raportul Kroll, iar Curtea de Apel a declarat-o în vara acestui an drept insolvabilă.În cadrul acestui proces, pentru recuperarea banilor împrumutaţi de compania Sanin condusă de Alexandru Brestecico „s-au bătut” pe rând în instanţă firma off-shore Roseau Alliance LLP şi Banca de Economii. Anume Roseau Alliance LLP a luat în cesiune credite neperformante de la BEM în sumă de peste 1,3 miliarde de lei. Despre aceasta scria şi ministrul Iurie Chirinciuc pe blogul său, calificând această tranzacţie ca fiind suspectă. „Şi aici este interesantă lista creditelor cesionate. Astfel, lista iniţială includea 11 credite de la 9 întreprinderi, iar prin amendamentul din 5 decembrie 2013 mai sunt introduse credite de 116 milioane de lei ale companiei Sanin şi Sanin Plus SRL. Brestecico Alexandru este director al Sanin şi Sanin Plus SRL şi este un apropiat al lui Igor Dodon şi al altor membri ai Partidului Socialiştilor pe care i-a ajutat financiar, inclusiv în campanie”, a subliniat Chirinciuc.În acelaşi timp, potrivit bani.md, experţii Kroll au afirmat în raport că este straniu că această companie a plătit atât de mult pentru activele neperformante ale BEM şi nu a obţinut nicio reducere. Tot ministrul Iurie Chirinciuc afirma în 2015 că preşedintele în exerciţiu al BEM a semnat un document de reziliere a cesionărilor de credite neperformante în sumă de 1,42 miliarde de lei, însă, în pofida acestui fapt, fosta bancă a statului încă nu a obţinut dreptul asupra creditelor ce au fost obiectul cesionării, mai subliniază moldnova.eu O decizie „fără cale de atac”, legată de cesionarea creditelor neperformante de către Roseau Alliance LLP a fost luată recent, pe 4 noiembrie, de către Curtea de Apel Chişinău. Astfel, magistraţii au decis să admită recursul înaintat de Evghenii Gladîşev împotriva hotărârii Judecătoriei Centru din 31 mai prin care cererea de chemare în judecată a fost restituită. Astfel, reprezentanţii Judecătoriei Centru urmează să examineze cererea lui Gladîşev.Decizia Curţii de Apel privind creditele neperformante luate de la BEMEste vorba despre procesul înaintat de acesta împotriva Băncii de Economii şi Roseau Alliance LLP prin care solicită anularea acordului privind rezilierea contractelor referitor la cesionarea creditelor neperformante. Cei care participă la proces în calitate de intervenienţi accesorii sunt companiile Valiexchimp, Meropa – 2 000, Danmilax SRL, AVG Sistem SRL, Vlasco, Fuel, Braconi, Galbvin, Arnăut Petrol, Cartelul Ţărănesc „Sfântul Gheorghe”, Fundaţia pentru Democraţie Creştină, Valentin Bodiştean şi Irina Creangă.O mare parte dintre aceste companii sunt prezentate în raportul Kroll drept companiile care deţineau creditele neperformante de la BEM, cesionate către Roseau Alliance LLP. Astfel, directorul AVG Sistem, Andrei Iachimov, preşedintele Valiexchimp, Valentin Bodişteanu, şi directorul Fuel, Ion Lungu, au fost reţinuţi de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie fiind suspectaţi că au luat în mod fraudulos credite de zeci de milioane de lei.Astfel, dacă magistraţii vor da câştig de cauză lui Evgheni Gladîşev şi companiilor, persoanelor interesate, atunci recuperarea acestor credite ar putea fi încredinţată firmei offshore Roseau Alliance LLP. Totuşi, în urmă cu câteva luni, potrivit ziarulnational.md, ziarul „The London Gazette” publica un anunţ în care se arată că firma britanică Roseau Alliance LLP a fost lichidată.Expertul IDIS „Viitorul” şi fostul preşedinte al Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, Veaceslav Ioniţă, a declarat în cadrul unui interviu pentru moldNova.eu că jaful de la Banca de Economii are loc chiar acum prin intermediul deciziilor judecătoreşti. Anterior, el a declarat, potrivit realitatea.md, că prin intermediul judecătorilor, anumite credite luate de la BEM sunt anulate, banii furaţi rămân în offshore, iar datoria va fi pe umerii cetăţenilor, mai scrie moldnova.eu Menţionăm că judecătorii examinează acum 88 de acţiuni intentate în cazul recuperării creditelor neperformante în sumă de 676 milioane de lei, sunt intentate 32 de dosare penale pentru suma de 13,5 milioane de lei, iar 67 de debitori aflaţi în proces de lichiditate au datorii de 327 milioane de lei.