Probleme tot mai grave la Asito; CNPF caută un ţap ispăşitor

Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a depistat noi abateri la Asito şi a decis să îl sancţioneze pe actuarul companiei de asigurări, scrie mold-street.com Fostă altădată cea mai mare companie de asigurări din Moldova, Asito a ajuns astăzi una dintre codaşe. În nouă luni ale acestui an compania a reuşit să adune doar 16 milioane de lei sub formă de prime brute subscrise, ceea ce reprezintă doar 1,6% din totalul de pe piaţă.În consecinţă Asito a coborât deja pe locul 12 din cele 15 companii de asigurări din Moldova, la capitolul prime subscrise.În plus compania a rămas deja fără sediul ei istoric şi de la începutul lunii noiembrie 2016, s-a mutat într-un oficiu de pe strada Alexandru cel Bun.Fostul oficiu al Asito este acum proprietate a companiei Capital Investments, controlată de o firmă din Cipru şi care a cumpărat anul trecut şi o serie de active ale sindicatelor.Totodată o inspecţie a CNPF ce a verificat respectarea de către Asito a legislaţiei la menţinerea nivelului marjelor de solvabilitate şi a coeficientului de lichiditate, a constatat abateri de la prevederile actelor normative în vigoare.Consiliul de adminisraţie al CNPF a decis să ia act de rezultatele inspecţiei în teren, „avertizând prin scrisoare actuarul Asito. asupra respectării necondiţionate a prevederilor actelor legislative şi normative, precum şi să iniţieze procedura de tragere la răspundere contravenţională a actuarului. conform legislaţiei în vigoare”.Mihai Popa, actuarul companiei Asito susţine că nu a fost încă înştiinţat despre ce încălcări a depistat CNPF. „Probabil că se caută un ţap ispăşitor. Nu am fost informat oficial şi respectiv nu vă pot comenta. Pot să vă spun că sunt actuar certificat şi nu am încălcat nimic", a precizat Mihai Popa.De notat că CNPF nu are printre angajaţi un actuar. În Moldova sunt doar cinci actuari certificaţi, care sunt persoane fizice, specializate în evaluarea riscului prin metode statistice care, în domeniul asigurărilor, sunt folosite pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice şi a anuităţilor.CNPF a examinat şi raportul administratorului special al Asito. pentru perioada 8.07.2016 - 8.10.2016 cu privire la situaţia şi la perspectivele financiare ale companiei în cauză, măsurile întreprinse de la instituirea administrării speciale şi efectele acestora, precum şi propunerile întru remedierea activităţii asigurătorului şi a decis „de a menţine administrarea specială şi suspendarea activităţii de asigurare în partea ce ţine de încheierea tuturor contractelor de asigurare/reasigurare”.La fel CNPF a aprobat planul de acţiuni propus în Raportul administratorului special, împuternicind-ul pe acesta să asigure implementarea planului de acţiuni, precum şi a măsurilor necesare întru remedierea situaţiei financiare.De asemenea, Consiliul de administraţie al CNPF a decis să elibereze companiei Asito acordul prealabil pentru extragerea mijloacelor băneşti din contul de depozit în dolari SUA pentru exercitarea obligaţiilor de plată a despăgubirilor de asigurare persoanelor păgubite şi asiguraţilor/beneficiarilor etc, dar cu interdicţia utilizării acestor mijloace financiare în alte scopuri decât cele indicate.Citeşte continuarea mold-street.com