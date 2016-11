Doi oameni de afaceri din Republica Moldova, în topul celor mai bogaţi români

Doar doi oameni de afaceri originari din Republica Moldova se regăsesc în clasamentul din acest an al celor mai bogaţi 300 de români, realizat de revista Capital. Anul trecut erau trei, iar doi ani în urmă – patru, notează mold-street.com Cel mai bogat moldovean din România, potrivit „Top 300 Cei mai Bogaţi Români”, ediţia 2016 este Constantin Iavorski cu familia sa, care ocupă poziţia 150 în clasament. Revista estimează averea acestuia la 36-38 milioane de euro, cu 3-4 milioane de euro mai mult faţă de clasamentul din anul 2015.Constantin Iavorski şi soţia sa deţine pachetul majoritar al Unicom Holding, un grup de companii specializate în transportul şi comercializarea de carburanţi şi alte mărfuri. Potrivit capital.ro, una dintre cele mai mari companii ale lui Iavorski este Unicom Tranzit cu 900 de angajaţi şi care a avut anul trecut o cifră de afaceri de 57 milioane de euro şi un profit de 2,2 milioane euro. Familia Iavorski mai deţine în România o fabrică de butoaie şi peleţi, pe care îi exportă şi în Republica Moldova.Cu o avere estimată la 35-37 milioane de euro, fostul premier Ion Sturza ocupă locul 153 în acest clasament. Anul trecut, omul de afaceri ocupa locul 133 cu o avere estimată la 38-40 milioane de euro.Autorii clasamentului precizează că în acest an parcul tehnologic Liberty Center dezvoltat de Ion Sturza a ajuns la un grad de ocupare de peste 90%, după ce acolo s-au mutat companiile Medicover şi One-it. Investiţiile în acest parc se ridică la 15 milioane de euro, iar suprafaţa lui poate fi extinsă de la 16.750 de metri pătraţi de birouri la circa 60.000 metri pătraţi. Omul de afaceri mai deţine şi 49% din Romaltyn care deţine fabrica de exploatare minieră din Baia Mare, neoperaţională la moment.Top 300 cei mai bogaţi români este condus pentru al treilea an de Ion Ţiriac, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de euro.