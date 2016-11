Noul stăpân al Aeroportului Internaţional Chişinău – un offshore din Cipru

În doar trei ani, de când a luat în concesiune Aeroportul Internaţional Chişinău, firma Avia Invest SRL şi-a schimbat de trei ori proprietarii. Ultimul acţionar majoritar este o companie offshore din Cipru al cărei beneficiar este un afacerist din Moscova. Şi membrii Consiliului de Administraţie al Avia Invest au fost înlocuiţi. Printre ei se numără acum şi Ilona Şor, mama vitregă a lui Ilan Şor, primarul din Orhei anchetat în dosarul „Jaful Secolului”, se arată într-o investigaţie RISE Moldova O nouă schimbare a fondatorilor Avia Invest a avut loc chiar recent, la începutul lunii septembrie. Firma Komaksavia OOO din Moscova, care deţinea 95% din capitalul Avia Invest, şi-a vândut cota Komaksavia Airport Invest Ltd din Cipru. Acum, singurul fondator al companiei care mai aminteşte direct de legătura cu Rusia, Habarovski Aeroport (Aeroportul Habarovsk), deţine doar 5% din capitalul social.Înfiinţată pe 19 august 2016, compania cipriotă are un singur fondator: Modris Karklinsh, un moscovit în vârstă de 62 de ani. Despre Karklinsh nu există informaţii că ar fi avut alte afaceri în Rusia, în Moldova sau în alte state.Totodată, din mai 2016, Modris Karklinsh este administrator la Komaksavia din Moscova, firmă care, până în septembrie, a fost deţinătoarea cotei majoritare la Avia Invest. Datele din registrul comercial rus arată că pe aceeaşi adresă de la Moscova se mai află 19 companii, din care 16 active.Cât despre directorul Komaksavia Airport Invest Ltd, bulgarul Tenev Marin Mihov, acesta are conexiuni cu omul de afaceri moldovean Vladimir Russu. Astfel, din 2003 până în 2012 Tenev a administrat compania bulgară Pergamon OOD din Burgas (Bulgaria). Aceasta are în calitate de fondatori pe Vladimir Russu şi firma Accent Electronic din Chişinău.Ultima a avut, în 2014, o cifră de afaceri de peste 350 de milioane lei şi face parte din holdingul Accent Group, condus de acelaşi Vladimir Russu, care include nouă companii din Moldova, patru străine, dar şi o organizaţie nonguvernamentală.Tot în septembrie 2016 s-a modificat şi structura Consiliului de Administraţie (CA) al Avia Invest. În locul rusului Mikhail Fedorov, în CA a fost inclusă Ilona Şor, mama vitregă a primarului din Orhei, Ilan Şor.Din Consiliu mai fac parte, în prezent, Arcadie Ciochină, director la Aeroport Handling SRL, Petru Jardan, director al Avia Invest, dar şi Boris Salov, consilierul lui Jardan. Salov mai conduce şi compania Euro Air SRL. Consiliul este completat de doi cetăţeni ruşi – Tatiana Semionova şi Yaroslav Ashirov, ambii reprezentând compania Habarovski Aeroport.Datele de la Camera Înregistrării de Stat arată chiar că la Avia Invest SRL s-a atestat o fluctuaţie a fondatorilor chiar din prima lună de existenţă.29 mai 2013. În ultima zi de mandat, guvernul interimar condus de Iurie Leancă adoptă decizia Cu privire la concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău. A doua zi Parlamentul va vota un nou Executiv, condus tot de Iurie Leancă, dar cu o altă componenţă. Două săptămâni mai târziu, Ministerul Economiei forma comisia responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea procedurii de selectare a concesionarului, prin concurs închis.26 iunie 2013. Comisia condusă de Tudor Copaci, vice-ministrul Economiei a selectat şapte operatori, cărora le-a transmis invitaţiile de participare la concursul închis de selectare a concesionarului.1. AENA Internacional – Madrid, Spania;2. Aeroports de Paris – Paris, Franţa;3. Compania „Vnukovo-Invest” – Moscova, Federaţia Rusă;4. Compania S.R.L. „UK KOMAKS” – Habarovsk, Federaţia Rusă;5. Flughafen Wien AG – Viena, Austria;6. Heathrow Airport Holdings – Londra, Marea Britanie;7. Houston System Aeroportuar – Houston, SUA.Data-limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pentru 5 august 2013, ora 17.00. Până la acea dată, dintre cei şapte operatori economici invitaţi, doar două companii au depus oferte de participare: Vnukovo-Invest SA, în asociere cu Mejdunarodnîi Aeroport Vnukovo SA şi UK KOMAKS, în asociere cu Aeroportul Habarovsk SA, Kolomensky Zavod SA şi Avia Invest SRL din Chişinău (cu denumirea generală – Asociaţia Persoanelor Juridice Avia Invest).7 august 2013. Comisia de concurs a deschis ofertele, iar pe 15 august, a constatat că oferta depusă de Mejdunarodnîi Aeroport Vnukovo/Vnukovo-Invest nu a fost întocmită conform rigorilor stabilite în caietul de sarcini. Câştigătoare a fost declarată oferta depusă de Asociaţia Persoanelor Juridice Avia Invest. Oferta stabilea perioada de concesiune a aeroportului la 49 de ani, redevenţa – la 1% din venitul realizat de întreprinderea concesionară şi investiţii de 244,2 milioane de euro.Continuarea investigaţiei pe RISE