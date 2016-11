O nouă tâlhărie a oligarhului Plahotniuc: A obligat Moldova Agroindbank să cumpere hotelul Codru la un preţ de zece ori mai are

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 01.11.2016 19:33

Decizia Moldova Agroindbank (MAIB) de a cumpăra hotelul Codru a fost una forţată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, care, după ce a cumpărat imobilul la un preţ de nimic în 2008, îl vinde acum la un preţ de zece ori mai mare.



Tranzacţia cu imobilul care în actualele condiţii nu ar putea fi vândut nici la un preţ micşorat este o nouă formă de tâlhărie, susţine omul de afaceri Viorel Ţopa.



„Aşa se scot lichidităţile din MAIB. Acţionarii şi deponenţii MAIB rămân cu un imobil arhi-SUPRAEVALUAT, iar Plohotniuk - cu cashul. Nu este decât o altă formă de TÂLHĂRIE, când Plohotniuk IMPUNE „cumpărătorul” să-i plătească zece preţuri la un obiect, care nu poate fi vândut nici sub preţ în condiţiile actuale. Aşa se FURĂ banca, care, bineînţeles, are sediu şi nu are „urgent” nevoie de altul, mai ales, în timp de criză”, a declarat omul de afaceri.



Potrivit lui, niciun investitor „sănătos la cap” nu ar merge la o asemenea afacere. „Asemenea „tranzacţii” se pot realiza NUMAI între structuri CONTROLATE de Plohotniuk. Aici mă refer la MAIB(!)”, a precizat Viorel Ţopa.



Precizăm că Moldova Agroindbank (MAIB) a anunţat ieri că va cumpăra hotelul Codru din Chişinău pentru a-şi face acolo Oficiul Central, invocând motivul că „actualul sediu şi-a valorificat pe deplin capacitatea”. De menţionat că terenul şi imobilele ce fac parte din complexul hotelier sunt deţinute de compania Finpar Invest, companie controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc.



Şi fostul premier Ion Sturza a declarat ieri că decizia Moldova Agroindbank de a cumpăra hotelul Codru este una extrem de dubioasă şi controversată. „Îmi pare rău că MAIB a acceptat să facă parte dintr-o tranzacţie care ridică multe semne de întrebare. Să justifici tu că nu ai suficiente birouri pentru angajaţi şi că, demult, ai căutat o clădire şi ţi-ai oprit alegerea la un hotel din parcul central, din care poţi să faci orice, dar numai nu birouri... Este o decizie care se face în grabă”, a comentat Sturza.



La rândul său, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr a declarat că Plahotniuc a reuşit să-şi consolideze imperiul şi să pună mâna pe mai multe active ale statului pe bani puţini anume în perioada în care Igor Dodon este ministrul al Economiei.



„Niciodată nu a înflorit mai tare imperiul lui Plahotniuc decât în perioada aflării lui Igor Dodon în funcţia de ministru Economiei. Activul pe care l-a achiziţionat odată Plahotniuc la bani de nimic, vorbesc de un activ al statului (hotelul Codru), îl vinde unei bănci şi scoate bani grei, probabil de frica faptului că se apropie ziua când vine doamna Sandu în funcţia de preşedinte”, a menţionat Andrei Năstase.



Amintim că în 2014, Jurnal TV a intrat în posesia contractului de vânzare-cumpărare a hotelului Codru. Documentul demonstrează că cel care a privatizat proprietatea statului pe bani mărunţi a fost controversatul om de afaceri Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreşedinte al Partidului Democrat. Acesta a achiziţionat imobilul cu 50 de milioane de lei, iar ulterior Curtea de Conturi a stabilit că statul a fost prejudiciat în urma acelei tranzacţii cu peste 160 de milioane.



Contractul de achiziţionare a hotelului Codru a fost încheiat pe 24 decembrie 2008 între Agenţia Proprietăţii Publice şi firma Daranian Holdings Limited din Cipru, al cărui reprezentant în Republica Moldova era, la data semnării contractului, Cristina Bălan. Aceeaşi persoană administrează mai multe afaceri ale oligarhului Vladimir Plahotniuc.



Hotelul Codru era deţinut de firma „Codru Hospitality Ltd”, al cărui fondator unic, care deţinea o cotă de 100%, este OTIV Prime Hospitality B.V. Presa a scris în nenumărate rânduri că Holdingul OTIV aparţine lui Plahotniuc, iar denumirea vine de la iniţialele numelor membrilor familiei sale: Oxana, Timofei, Inochentie şi Vladimir. Aceeaşi companie este şi fondatorul altor două afaceri ale oligarhului - hotelul Nobil şi clubul de noapte Drive.



În 2008, când a fost privatizat hotelul Codru, ministru al Economiei era Igor Dodon. Acesta afirmă că s-a împotrivit înstrăinării proprietăţii statului, deşi susţine că nu cunoaşte pe mâna cui a ajuns edificiul.