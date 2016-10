Bulgaria mizează anul viitor pe un deficit de 1,4% din PIB

Guvernul bulgar a aprobat luni un proiect de buget pe 2017 care mizează pe un deficit de 1,3 miliarde de leva, sau 1,4% din Produsul Intern Brut, comparativ cu un buget echilibrat în acest an, precum şi pe creşterea veniturilor şi cheltuielilor, a declarat luni ministrul bulgar al Finanţelor, Vladislav Goranov.



Potrivit Legii bugetului, aprobată de Guvernul de la Sofia dar care are nevoie şi de aprobarea Parlamentului, creşterea economică este aşteptată să încetinească până la 2,5% de la 2,6% în acest an, în principal din cauza diminuării exporturilor, a precizat Vladislav Goranov. Fondul Monetar Internaţional se aşteaptă ca economia Bulgariei să crească cu 3% în acest an.



„Bugetul este planificat în mod conservator dar este realizabil. De asemenea ne permite să reducem deficitul dacă creşterea economică este mai rapidă”, a spus Goranov.



Guvernul bulgar se aşteaptă să încheie anul în curs cu un buget echilibrat, după ce iniţial miza pe un deficit de 2% din PIB. Cu toate acestea, întârzierile apărute în administrarea proiectelor care sunt susţinute cu fonduri europene înseamnă cheltuieli de capital mai mici decât se anticipa în timp ce creşterea economică a fost peste aşteptări.



De asemenea, proiectul de buget pe 2017 mizează pe o creştere a veniturilor din taxe până la 38,4% din PIB, de la 37,3% din PIB în acest an, precum şi pe o creştere a cheltuielilor până la 39,8% de la 37,3% în 2016. Mai mulţi bani au fost alocaţi pentru învăţământ, sănătate şi apărare, însă un analist a apreciat că a fost ratată şansa unor reforme mai ambiţioase pentru a restructura părţile ineficiente alte economiei. „Atunci când ai venituri peste aşteptări, îţi poţi permite să cheltui fonduri pentru a restructura sectoarele ineficiente. Dar nu vedem un efort suficient de reformă”, a declarat Lîcezar Bogdanov, economist la centrul de reflexie Industry Watch.



Bulgaria trebuie să ţină finanţele publice sub control pentru a proteja legătura dintre moneda sa naţională şi euro iar în acest sens Guvernul de la Sofia intenţionează să reducă deficitul la 1% din PIB în 2018 şi ulterior la 0,5% din PIB în 2018.