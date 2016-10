Oligarhii şi politicienii moldoveni nu investesc în economia ţării

Politicienii şi oligarhii moldoveni evită să investească în economia Republicii Moldova. Aceasta ar fi una dintre concluziile Conferinţei „Antreprenorii Moldovei-Capitalul Privat Moldovenesc”, organizată de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), notează Mold-street Astfel din 10 cele mai mari companii cu capital privat moldovenesc, doar una este implicată în activităţi de producere. E vorba de JLC, cel mai mare producător de lactate din Moldova, companie ce face parte din imperiul laptelui controlat de milionarul Vladimir Jardan.Ultimul de mai mulţi ani se află în Germania, iar JLC a fost creată pe baza unor întreprinderi de procesare a laptelui privatizate pe baza bonurilor patrimoniale. Adică nu este o afacere dezvoltată de la început.Clasamentul celor mai mari 10 companii capital privat moldovenesc este condus de Dita Estfarm SRL (fondator Iurie Chirtoacă), care comercializează produse farmaceutice şi care a avut în 2015 o cifră de afaceri de peste un miliard de lei.Pe locul doi se află Supraten SA (şase acţionari în frunte cu managerul Nicolae Tricolici) specializată în comerţul cu materiale de construcţie, iar pe trei s-a plasat JLC SA.Urmează Acvilin-Grup SRL, cel mai mare distribuitor local de produse de import, în special tutun, controlat de Iurie Luncaşu şi Oleg Bacalov, doi oameni de afaceri afiliaţi lui Vladimir Plahotniuc.Pe următoarele poziţii se află: Moldretail Group SRL, ce deţine reţelele de magazine Linella şi Unimarket şi care face parte din grupul de companii controlate de familia omului de afaceri Vasile Dragan; Tetis International Co SRL (fondator Igor Prepeliţa), comerţ cu produse farmaceutice; Lux Proba Grup SRL (Tamara Artiomenco, fostă membră a Consiliului Victoriabank), comerţ cu cafea, ceai, cacao, condimente Rusagro-Prim SRL (Savelii Russu), singura companie cu sediul într-un raion, la Edineţ, specializată în comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor; Avante SRL (fondator Grigore Chiriac şi doi feciori), comerţ cu ridicata al produselor petroliere.Pe ultimul loc se găseşte Dansicons SRL, specializată în lucrări de construcţie şi care este singura companie din Top 10, cu capital privat moldovenesc în care apare şi un politician moldovean. E vorba de deputatul liberal Iurie Dârda, care împreună cu fiica sa Daniela controlează 40% din capitalul Dansicons, ceilalţi fiind milionarii Roman Dragomir şi Mihail Lehtman.Din analiza AOAM rezultă că politicieni şi magnaţi precum Vladimir Plahotrniuc, Vladimir Filat, Anatol Stati, Vladimir Voronin, Veaceslav Platon etc, nu se avântă să investească în sectorul de producere şi nici chiar în economia moldovenească. Cel puţin oficial.Doar 10% din companii sunt din domeniul produceriiPotrivit studiului, în prezent în Republica Moldova activează circa 36.000 de companii, dintre care peste 2.300 sunt cu capital străin.Companiile au avut în 2015 o cifră de afaceri de peste 280 de miliarde de lei, iar numărul de angajaţi de aproape jumătate de milion.Din totalul companiilor peste 40% se ocupă cu comerţul, aproximativ 20% sunt din domeniul imobiliare, IT şi B2B, şi doar 10% sunt din domeniul producerii.Totodată studiul a relevat că moldovenii care muncesc în companiile cu investiţii străine sunt plătiţi de două ori şi ceva mai bine, decât cei, care lucrează la întreprinderile autohtone.Probabil din acest motiv productivitatea muncii în companiile străine este de două ori mai mare decât la cele locale.Cât despre cele mai mari 10 companii cu capital străin, şapte activează în sectorul energetic, două în comerţ şi una în telecomunicaţii. Singura companie cu capital străin din domeniul agricol, Agrofloris-Nord, care deşi are în calitate de fondator o firmă din Cipru, îl are în calitate de beneficiar pe Vaja Jhashi, un milionar moldo-ruso-georgiano-american, apropiat de Vladimir Plahotniuc.La categoria companii cu capital străin pe prima poziţie se situează distribuitorul de gaze naturale Moldovagaz SA, cu vânzări peste 5 miliarde lei în 2015.Pe locul doi este Gas Natural Fenosa Energie SR. (comerţ energie electrică), cu o cifră de afaceri comparabilă, iar Lukoil-Moldova SRL (comerţ carburanţi) cu cifră de afaceri de aproape 3,8 miliarde lei se află pe locul trei.Celelalte companii străine în top sunt: Rompetrol-Moldova SA, comerţ carburanţi; Agrofloris-Nord SRL, comerţ uleiuri şi grăsimi comestibile; Orange Moldova SA, telefonie, comunicaţii electronice; Petrom Moldova SA, comerţ carburanţi; Metro Cash & Carry Moldova SRL, comerţ cu ridicata; Tirex Petrol SA, comerţ carburanţi; Red Union Fenosa SA, distribuţia energiei electrice.Majoritatea companiilor străine din topul respectiv sunt implicate în comerţ şi niciuna fiind implicată în producerea de mărfuri în Moldova.Toate companiile sunt rezidente ale capitalei. Trei dintre ele, Moldovagaz, Lukoil-Moldova şi Tirex Petrol au înregistrat diminuări în ce priveşte cifra de afaceri comparativ cu anul 2014.