Noua modă a guvernanţilor - lipsa de cvorum; Şedinţa Comisiei economice, în cadrul căreia urma să se discute despre miliard, amânată

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.10.2016 10:13

Şedinţa de astăzi a Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe a fost amânată din lipsă de cvorum. Membrii comisiei urmau să discute despre proiectul de lege privind transformarea miliardului furat în datorie de stat. Totodată, urma să fie audiată informaţia despre majorarea tarifelor pentru energia termică.



Din cei 13 membri ai comisiei, doar cinci au venit astăzi la şedinţă. „Ieri seara am fost informat de câteva cereri din partea colegilor. Unul este plecat în teritoriu, alţii doi sunt pe foaie de boală. Despre ceilalţi nu pot să vă spun motivele”, a menţionat preşedintele comisiei, Ştefan Creangă.



„Cu regret, practica vicioasă care a început luni, când majoritatea parlamentară nu s-a prezentat la şedinţa în plen a Parlamentului, continuă acum şi la Comisia economică. Noi am insistat şi au fost incluse pe ordinea de zi audierile ANRE cu privire la tarifele majorate pentru energia termică în Chişinău. Vedeţi ce au făcut? Ca să nu dăm detalii despre majorarea ilegală a tarifelor, nu au asigurat cvorumul. Totodată, noi azi am vrut să discutăm şi despre legea miliardului furat, în condiţiile în care acest subiect nu a fost discutat la Comisia de profil, dar vedem că majoritatea parlamentară blochează activitatea comisiei. Indiferent de poziţia majorităţii parlamentare, vom insista pe audieri parlamentare în subiectul miliardului furat şi pe discutarea moţiunii de cenzură”, a declarat liderul PSRM Igor Dodon.



Acum o săptămână, cabinetul de miniştri şi-a asumat răspunderea pentru proiectul care pune miliardul furat pe umerii cetăţenilor. Astfel, cele peste 13 miliarde de lei oferite băncilor falimentare vor fi restituite în următorii 25 de ani din impozitele contribuabililor. Între timp, socialiştii au depus o sesizare la Curtea Constituţională, după ce moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Filip a eşuat, întrucât şedinţa Parlamentului nu a avut loc din lipsă de cvorum.



Ieri, preşedintele Nicolae Timofti a semnat decretul privind promulgarea pachetului de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea. Hotărârea a provocat un val de reacţii din partea experţilor, a unor politicieni, dar şi a oamenilor de rând, care spun că şeful statului trebuia să se gândească la poporul care trăieşte la limita sărăciei.