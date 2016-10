BNM şi-a modificat din nou prognozele: Cu cât vor creşte preţurile în 2016 şi 2017

27.10.2016 16:07

Banca Naţională a Moldovei şi-a modificat din nou prognozele. Rata medie anuală a inflaţiei pentru acest an se va plasa la nivelul de 6,3 la sută, în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de prognoza veche, arată noul Raport asupra inflaţiei pe termen mediu, prezentat astăzi de guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea.



Banca centrală a modificat şi estimările pentru anul viitor. În 2017, trebuie să ne aşteptăm la o creştere a preţurilor de 4,6 la sută, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cât se estima în raportul precedent.



O contribuţie esenţială asupra inflaţiei o are creşterea preţurilor la produsele alimentare. Acestea se scumpesc în acest an cu 7,3 la sută şi cu 5,7 la sută în anul viitor.



Rata medie anuală a preţurilor reglementate va fi de 4,2 şi 2,8 la sută în anul curent şi, respectiv, anul viitor. Preţurile pentru combustibili vor accelera până la 13,9 la sută în trimestrul III din 2016.