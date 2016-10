BNM a aprobat noua conducere a Moldindconbank după instituirea regimului de intervenţie timpurie

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei l-a desemnat pe viceguvernatorul Aureliu Cincilei în funcţia de preşedinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank după ce a fost instituit „regimul de intervenţie timpurie".



Totodată, Victor Cibotaru va continua să îndeplinească funcţia de prim-vicepreşedinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank.



„Consiliul băncii va fi condus, după desemnarea lui oficială, de Giedrius Steponkus, cetăţean al Lituaniei, cu o bogată experienţă în domeniul financiar-bancar şi investiţional. Leonid Talmaci, care a îndeplinit anterior funcţia de preşedinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank, a fost desemnat în funcţia de consilier al preşedintelui Consiliului”, se arată în comunicatul băncii centrale.



Pe durata intervenţiei timpurii, Banca Nationala a Moldovei va fi consiliată de specialistul american John W. Quill, care a lucrat ca expert principal în sectorul financiar-bancar al Fondului Monetar International, anterior consilier al Băncii Centrale a Irlandei în domeniul evaluării si rezoluţiei instituţiilor financiare, director adjunct al Unităţii de supraveghere specială şi de combatere a fraudei în cadrul Oficiului administrării monetare (Office of the Comtroller of the Currency) al Trezoreriei SUA.



Administrarea temporară a Moldindconbank are loc în cadrul regimului de intervenţie timpurie aplicat ca urmare a concertării unui grup de persoane care a achiziţionat şi deţine o cotă substanţială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcând astfel prevederile Legii instituţiilor financiare.



Moldindconbank va continua să activeze în regim normal şi va presta toate serviciile, inclusiv cele legate de operaţiunile cu depozitele, de creditare şi decontări.