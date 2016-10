Veaceslav Negruţa, despre discuţiile cu FMI: Guvernanţii, cu temele pe acasă nepregătite din cauza electoralei; Fondul va stabili următoarea şedinţă când condiţiile vor fi îndeplinite

mai multe reforme

În luna iulie, autorităţile de la Chişinău şi-au asumat faţă de FMI, dar nu au purces la implementarea lor, pentru că acestea le sunt incomode în contextul campaniei electorale, afirmă fostul ministru al Finanţelor Veaceslav Negruţa.„Vedem că acele declaraţii din iulie, precum că în octombrie va fi decizia privind un nou memorandum cu FMI, nu se adeveresc. Sunt teme pe acasă nepregătite, pe care şi le-a asumat această guvernare. Consiliul director al FMI va stabili ziua şedinţei în care va fi examinat memorandumul cu RM atunci când toate precondiţiile vor fi implementate. Asta înseamnă că guvernarea are încă multe de făcut. E una să adopţi legi chiar şi sub masă sau prin asumare de răspundere, în plină noapte sau cum se mai face pe aici pe la Chişinău. Este alta ca legile să fie implementate. Fondul nu mai crede acestor decizii”, a comentat Veaceslav Negruţa la Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV.„Mai multă lume de la guvernare spune că FMI nu are nimic cu tot ce înseamnă procesul politic sau campania electorală. Şi asta este un fals, din simplul motiv că precondiţiile pe care şi le-a asumat guvernarea îi sunt incomode în campania electorală. Nu au informat cetăţenii ce şi-au asumat atunci, în iulie, aprobând pachete de legi pe care le-au înţeles doar două persoane din guvern, dar votate de cel puţin 20 de persoane din Guvern, ocolind platforma parlamentară. Avem probleme majore, pe de o parte - lipsă de dialog aici pe intern, şi asta o să ne coste foarte mult şi pe de altă parte, acel dialog cu partenerii externi, în care guvernarea pretinde că are progres”, a mai spus Negruţa.Reprezentatul permanent al FMI în Moldova, Armine Khachatryan, a declarat ieri că data şedinţei Consiliului de directori executivi va fi anunţată după implementarea tuturor acţiunilor prioritare.Acum câteva zile, în presă a apărut scrisoarea congresmanilor David Schweikert şi Randy Weber, care au cerut Fondului Monetar Internaţional să se asigure că guvernanţii şi oligarhii de la Chişinău, implicaţi în dispariţia miliardului din sistemul bancar, nu sunt aceleaşi persoane, care vor beneficia de banii contribuabililor din SUA, în condiţiile în care, în prezent, Republica Moldova negociază un nou program de finanţare.Oficialii americani au îndemnat FMI să se asigure că banii contribuabililor din SUA nu sunt folosiţi pentru „salvarea” unui Guvern ai cărui membri au fost implicaţi în jefuirea poporului Republicii Moldova de un miliard de dolari. În scrisoare, congresmanii mai spun că Republica Moldova a fost folosită pentru spălarea a 20 de miliarde de dolari din Rusia, prin complicitatea Guvernului moldovean, controlat de oligarhul Vladimir Plahotniuc, liderul de facto al PD.