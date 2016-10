Televiziunile au pierdut în doi ani peste patru milioane de euro

În anul 2016, tendinţa de reducere a vânzărilor de publicitate la televiziune în Republica Moldova se va menţine, se constată într-o analiză publicată de agenţia Vivaki Moldova, scrie mold-street.com Astfel în opt luni ale acestui an s-a înregistrat o descreştere cu 8,4% a volumul inventarului vândut pe piaţă, iar aceasta înseamnă o scădere cu 15% în termeni de bani.„Dacă se păstrează această tendinţă până la sfârşitul acestui an, asta ar însemna minus 1,8 milioane de euro comparativ cu 2015 şi minus patru milioane de euro, dacă comparăm cu 2014. De facto, asta înseamnă că piaţa a scăzut cu o treime în ultimii doi ani", susţine Dorel Samoilă, autorul studiului.În consecinţă vânzările de publicitate TV ar putea coborî sub nivelul de 11 milioane de euro, acesta fiind cel mai slab rezultat din anul 2010.Expertul susţine că piaţa publicitară din Moldova trăieşte nu cele mai bune timpuri, dacă e să analizăm evoluţia ei din ultimii doi ani.Potrivit analizei lider al pieţei rămâne postul Prime TV, care este urmat de RTR Moldova şi TNT Bravo.Postul TV 7, care anul trecut era pe locul trei, a coborât pe locul 7, înregistrând o scădere de aproape 70% din volumul de publicitate. Aceasta s-a datorat nevoii de a consolida o reţea de eter proprie, după ce a pierdut drepturile de a retransmite postul rus NTV, care a devenit un canal aparte controlat de un alt grup media.Cea mai mare scădere a vânzărilor de publicitate, de circa şase ori, a înregistrat însă SET TV. În schimb Realitatea TV şi-a majorat volumul de 2,2 ori, iar Canal 3 de două ori.Dorel Samoilă susţine că în general, performanţele canalelor în acest an au depins foarte mult de apartenenţa lor la un anumit Sales House (casă de vânzări).„Cel mai bun rezultat din acest an îl deţine sales house-ul Nova TV (controlat de Valentina Steţco n.r.), care vinde publicitate pe canalul RTR Moldova. Acesta având o cota de timp accesibil spre vânzare de 13% din piaţă, a reuşit să deţină o cotă de 21% din volumul de vânzări de publicitate", se arată în studiu.Cu mult sub potenţialul său de comercializare vinde publicitatea sales house-ul principal de pe piaţa noastră –Casa Media, afiliat magnatului presei din Moldova, Vlad Plahotniuc.Aceasta chiar dacă anul trecut Casa Media a obţinut cota majoritară graţie achiziţionării canalelor CTC şi SET TV, se arată în studiu.Autorul precizează că aceste calcule se efectuează în baza audienţei ţintă, conform căreia fiecare canal îşi vinde publicitatea. Astfel cotele sales house sunt următoarele: Casa Media - 55,2% (OTIV Prime Media BV din Olanda n.r.), Nova TV - 21,2%, Alkasar (50% - deţine Chiril Lucinschi, iar 50% - Gazprom Media prin Berloman Limited din Cipru şi Alkasar Media n.r.) - 18,2%, Pro Digital - 3,1%, In House - 1,8% şi Realitatea - 0,4%.De notat că autorul nu a explicat de ce nu a inclus în calcule din studiu şi vânzările postului Jurnal TV.Concluzia autorului este că televiziunile pierd din vânzările de publicitate în special şi ca urmare a extinderii cotei publicităţii în reţeaua WEB.„Creşterea dominaţiei Internetului, spre care îşi reorientează atenţia agenţiile de publicitate mici şi medii (care de cele mai dese ori sunt limitate în bugete şi sunt focusate pe obţinerea unui rezultat imediat) va duce la reducerea pieţei TV. La aceasta îşi aduce contribuţia şi reducerea consumului de TV în rândul tinerilor, care va avea drept consecinţă diminuarea interesului faţă de TV a agenţiilor de publicitate". prognozează Dorel Samoilă.Un alt factor este lipsa de creştere economică ceea ce face ca perspectivele pieţei TV să rămână destul de sumbre.