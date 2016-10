HP va concedia 4.000 de angajaţi în următorii trei ani

Grupul informatic american HP Inc, divizia de echipamente hardware a fostului Hewlett-Packard Co, şi-a anunţat joi seară intenţia de a renunţa la 3.000 până la 4.000 de locuri de muncă în următorii trei ani, pentru a-şi aduce costurile în linie cu scăderea cererii pentru computere personale şi imprimante, transmite AFP.



HP Inc, care în prezent are aproximativ 50.000 de angajaţi, nu a precizat care vor fi activităţile şi nici zonele geografice care vor fi afectate de noile restructurări. În schimb, compania a estimat că planul ar urma să genereze economii anuale de 200 până la 300 milioane de dolari, începând din 2020.



Cunoscut anterior sub denumirea de Hewlett-Packard, producătorul de computere personale şi imprimante HP Inc a luat naştere anul trecut în urma separării de operaţiunile de cloud computing şi software ale Hewlett-Packard Enterprise.



"Sunt mândru de progresele pe care le-am realizat în primul an sub forma noului HP. Obiectivul nostru este clar, punerea în aplicare este solidă şi suntem bine poziţionaţi pentru următorul pas în drumul nostru", a declarat preşedintele director general al HP Inc, Dion Weisler.



Recent, HP Inc a anunţat că va prelua divizia de imprimante a Samsung împreună cu peste 6.500 de licenţe în urma unei tranzacţii de 1,05 miliarde de dolari, în ideea de a lansa pe piaţă imprimante multifuncţionale A3 mai eficiente.