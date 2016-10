Marea Britanie ar putea fi nevoită să contribuie semnificativ la bugetul UE post-Brexit

Marea Britanie probabil va fi nevoită să aibă contribuţii semnificative la bugetul UE, de până la cinci miliarde de lire (5,5 mld euro), după Brexit, pentru a menţine accesul la piaţa unică europeană, afirmă surse guvernamentale de la Londra, citate de BBC News online.

În campania premergătoare referendumului pe tema apartenenţei la Uniunea Europeană, grupul politic favorabil Brexit susţinea că, prin ieşirea din UE, Marea Britanie va economisi 350 de milioane de lire sterline (389 milioane de euro) pe săptămână.

Însă un membru al Guvernului Theresa May a declarat, sub protecţia anonimatului, că Marea Britanie ar putea ajunge să plătească "foarte mult" pentru a menţine accesul la piaţa unică UE.

Conform estimărilor, Marea Britanie riscă să fie nevoită să contribuie la bugetul comunitar circa cinci miliarde de lire (5,5 miliarde de euro) anual pentru a menţine accesul pe piaţa comunitară.

Suma ar reprezenta oricum jumătate din contribuţia Marii Britanii dacă ar rămâne membră a Uniunii Europene, dat fiind că Biroul pentru Responsabilitate Bugetară (OBR) estimează circa 9,6 miliarde de lire anual.

Ieşirea definitivă a Marii Britanii de pe piaţa Uniunii Europene după desprinderea ţării de Blocul comunitar riscă să genereze pierderi de 66 de miliarde de lire pe an pentru economia britanică, iar PIB-ul ar putea scădea cu aproape 10%, arată documente ale Trezoreriei citate de presa de la Londra. Conform documentelor, citate de publicaţiile The Times şi The Independent, Marea Britanie riscă să aibă pierderi de 66 de miliarde de lire (73 de miliarde de euro) anual în cazul unui "Brexit dur", o separare totală de structurile pieţei unice europene.