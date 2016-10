Exporturile Republicii Moldova, în declin

Republica Moldova a exportat, în perioada ianuarie-august, mărfuri în valoare de 1 miliard 239 de milioane de dolari SUA, în scădere cu 3,5 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut, arată datele Biroului Naţional de Statistică.



Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE-28) au însumat 784 de milioane de dolari SUA, cu 1,3% mai puţin faţă de ianuarie-august 2015. Cota exporturilor spre UE a depăşit 63 la sută, faţă de 62 la sută anul trecut.



Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 21,3% (în ianuarie-august 2015 – 25,6%), ce corespunde unei valori de 263,8 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu aproape 20 la sută, comparativ cu ianuarie-august 2015.



Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-august 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015, relevă reducerea livrărilor către Kazahstan (-80,8%), Belarus (-25,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-20,5%), Italia (-8,8%), Federaţia Rusă (-6,2%), Elveţia (-27,7%), Olanda (-33,7%), Letonia (-62,7%), Statele Unite ale Americii (-26,0%), Spania (-49,2%), Cipru (-57,0%), Grecia (-15,7%) şi Georgia (-19,7%), etc



În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Bulgaria (de 2,2 ori), Irak (de 2,7 ori), România (+3,3%), Polonia (+19,3%), Ucraina (+21,6%), Austria (+52,1%), Malaysia (de 3,6 ori), Turcia (+8,8%), China (de 1,7 ori), Israel (de 3,8 ori), Germania (+2,5%), Liban (+44,8%), Egipt (de 6,3 ori), etc.



În această perioadă s-au micşorat exporturile de legume şi fructe (-32,1%), grăsimi şi uleiuri vegetale (-48,4%), produse medicinale şi farmaceutice (-41,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (-11,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-25%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-45,8%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-50,7%), hrană destinată animalelor (-28,4%), fibre textile (-80,4%), uleiuri esenţiale, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-6,2%), etc.



Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de fire, ţesături şi articole textile (de 1,6 ori), mobilă (+28,3%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+8,9%), îmbrăcăminte şi accesorii (+4,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+7,8%), articole prelucrate din metal (de 1,7 ori), produse chimice organice (de 4,4 ori ), vehicule rutiere (de 1,9 ori), încălţăminte (+22%), animale vii (de 2,4 ori), produse lactate şi ouă de păsări (+33,5%), cauciuc prelucrat (+34,6%), etc.