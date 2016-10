Statul vrea să „scape” de Moldtelecom şi reţele electrice

A doua rundă de privatizare a proprietăţii publice de stat din acest an a fost un eşec. Dacă în cadrul primei runde din aprilie-mai a fost acceptată privatizarea a şapte bunuri proprietate publică la un preţ total de circa 313 milioane lei, apoi în cea de-a doua din septembrie, doar câteva acţiuni de la o vinărie şi un magazin.La magazin, deşi preţul a crescut de la 80.000 la 1,2 milioane lei, contractul nu este încă semnat şi deci banii nu au ajuns în buget, scrie Mold-Street . Rezultatele dezastruoase nu lasă păgubaşe autorităţile care se pregătesc de o nouă rundă de privatizări, care va avea loc în noiembrie-decembrie 2016, dar şi de privatizarea mare, în cadrul căreia ar putea fi scoase la mezat "perlele coroanei". Cel puţin aşa a declarat în cadrul forumului Moldova Business Week, Vitalie Iurcu, viceministrul Economiei.„Există o listă de întreprinderi pasibile privatizării, iar strategia este ca statul să se elibereze de povara gestionării unui şir de active”, a afirmat oficialul.Potrivit lui Iurcu printre întreprinderile de care vrea să "scape" statul este Moldtelecomul şi reţelele electrice. „Sectorul telecomunicaţii (Moldtelecom n.r.) este pasibil privatizării. La fel sunt pasibile şi ar putea fi de un interes sporit pentru potenţialii investitori reţelele electrice de distribuţie RED Nord şi RED Nord-Vest. În special în contextul realizării proiectelor de interconectare a sistemelor energetice între Republica Moldova şi UE prin România. Am in vedere construcţia liniilor electrice de tensiune înaltă Bălţi-Suceava, Vulcăneşti-Isaccea. Acestea vor fi proiecte interesante care vor atrage investitori", a afirmat viceministrul Economiei.Totodată Vitalie Iurcu a adăugat că orice obiect are un preţ, lăsând să se înţeleagă că vânzarea acestor obiective va depinde dacă se va oferi un preţ atractiv.De notat că Moldtelecom şi RED-urile se află de aproape două decenii pe lista întreprinderilor pasibile privatizării şi chiar au fost expuse la licitaţii în anii 2000-2003.În 2013, Guvernul AIE-2 în frunte cu Iurie Leancă a planificat scoaterea acestor active la privatizare în 2014, dar a renunţat, motivând decizia prin apropierea alegerilor parlamentare.Tergiversarea şi amânarea privatizării acestor întreprinderi nu adus beneficii importante statului, ci doar unor clienţi politici. De exemplu vânzările şi profitul Moldtelecom sunt în scădere de câţiva ani, iar valoarea la care este estimată compania a scăzut de aproape patru ori: de la un miliard de euro în 2007, la doar 250 milioane de dolari în 2014.Macedonia, care ca teritoriu şi populaţie este mai mică decât Moldova, a vândut compania de telecomunicaţii în 2001, aceasta ajungând în proprietatea Deutsche Telekom.După 15 ani, Makedonski Telekom AD, împreună cu divizia de telefonie mobilă, are vânzări de circa 175 de milioane de euro (aproape dublu faţă de Moldtelecom) şi a ajuns pe locul 26 în topul celor mai mari companii din regiune listate la bursă. Potrivit Seenews, valoarea de piaţă a acesteia era în 2013 de 608 milioane de euro, iar în 2015 de circa 451 milioane euro. Mai mult decât Nuclearelectrica din România.