Compania vizată în dosarul licitaţiilor trucate în Sănătate câştigă în continuare contracte cu statul; Ce spun autorităţile

Compania GBG-MLD, vizată în dosarul licitaţiilor trucate din Sănătate, continuă să câştige achiţiile publice din domeniu. În primele şase luni ale anului 2016, GBG-MLD SRL a încheiat cu statul 48 de contracte care i-au adus aproape 6,2 milioane de lei, arată o anchetă a Centrului de Investigaţii Jurnalistice.



Cea mai mare achiziţie a făcut-o Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana, care a cumpărat reactive şi articole de laborator în valoare de circa 1,5 milioane de lei. „Licitaţiile sunt publice. Pun accent şi pe preţ, dar în primul rând pe calitate. Nu am cum să creez conflicte dacă agentul economic corespunde parametrilor. El ar putea să-mi reproşeze că nu este judecat, că nu există o decizie definitivă în privinţa lui”, a spus Dorina Tizu, directoarea instituţiei.



La 14 iunie, Centrul de Sănătate Cahul, instituţie condusă de Alexandru Hagioglo, şi el inculpat în acelaşi dosar, a încheiat 11 contracte de achiziţie cu mai multe firme de la care a cumpărat reagenţi, consumabile de laborator, laborator, peliculă sau filme şi consumabile pentru radiologie, articole parafarmaceutice şi dezinfectanţi. Cel mai mare contract, de peste 750.000 de lei, este încheiat cu GBG-MLD. Tot atunci a fost încheiat un contract în valoare de 78.000 cu Intermed, o altă companie afiliată lui Tudor Ceaicovschi. Restul contractelor au valorat între 150 de lei şi 100.000 de lei. La concurs au participat 13 firme. „Noi facem aceste achiziţii centralizat, prin intermediul Agenţiei Medicamentului. GBG-MLD lucrează practic cu toate instituţiile medicale, nu doar cu noi. Şi GBG-MLD, şi Intermed sunt agenţi economici serioşi şi oferă marfă de calitate”, a declarat Alexandru Hagioglo, adăugând că a ajuns să figureze în dosarul licitaţiilor trucate în Medicină „din întâmplare”. „De umplutură, aş spune. Aparatul radiologic pe care îl aveam era foarte vechi, se risipea. Aveam nevoie de unul nou. Am scris proiect la CNAM, am respectat procedura. Am scris mulţi ani la rând şi am câştigat abia în 2015”, a precizat Alexandru Hagioglo.



Dosarul licitaţiilor trucate în medicină a fost trimis în judecată la mijlocul lunii noiembrie 2015. Printre cei 30 de inculpaţi este şi fostul ministru al Sănătăţii Andrei Usatîi, învinuit de facilitarea şi urgentarea achiziţiilor pe când conducea ministerul, mai mulţi şefi de instituţii medicale de nivel republican şi local, şefi de direcţii şi directori adjuncţi ai instituţiilor Ministerului Afacerilor Interne şi Departamentului Instituţii Penitenciare, persoane cu funcţii de răspundere în domeniul Sănătăţii, dar şi omul de afaceri Tudor Ceaicovschi​, fondatorul GBG-MLD SRL. Businessmanul este învinuit de complicitate la săvârşirea infracţiunii de depăşire a atribuţiilor de serviciu a persoanelor cu funcţie de răspundere sau de demnitate publică şi însuşirea bunurilor prin escrocherie în proporţii deosebit de mari.



„Nu a fost temei pentru a introduce compania noastră în vreo listă de interdicţii. Compania GBG este de 22 de ani furnizor de echipamente medicale în Republica Moldova. Nu a apărut peste noapte. Este o companie cu autoritate. Lucrează cu peste 150 de producători din afara ţării. Am fost vizaţi în dosarul penal la comanda competitorilor noştri care nu pot să-şi îndeplinească obligaţiunile faţă de instituţiile medicale. Noi chiar nu am încălcat nimic. Nu am admis nicio abatere de la contract. Mai mult, instituţiile medicale nici nu au achitat echipamentele pe care le-am livrat. Cât am stat în arest, pe parcursul a şase luni, am avut verificări de la Fisc, Inspecţia Financiară. S-a demonstrat că întreprinderea lucrează conform legislaţiei”, ne-a spus omul de afaceri Tudor Ceaicovschi.



Procurorii susţin că nu pot interveni şi că, potrivit lor, firma are dreptul să câştige şi în continuare licitaţii publice. „Este vorba despre relaţii de ordine civilă. Nu avem dreptul să ne implicăm. Dacă am face-o, ar fi considerat abuz din partea noastră. Am putea interveni doar în cazul în care vom avea dovada că sunt comise noi încălcări”, a declarat procurorul Dorin Compan.



Solicitaţi de reprezentanţii Centrului de Investigaţii Jurnalistice, reprezentanţii Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale fac trimitere la Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a listei de interdicţie a operatorilor economici. Potrivit documentului, solicitarea de includere în listă a operatorilor economici şi decizia în acest sens se înaintează de către autoritatea contractantă care a iniţiat procedura de achiziţie publică sau de către organul de control, în termen de 45 zile din momentul apariţiei unei hotărâri definitive a instanţei de judecată, prin care s-a constatat comiterea de către companie a unor fraude economice sau a unui caz de corupţie. În cazul GBG-MLD SRL nu a fost pronunţată o hotărâre definitivă.