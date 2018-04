Serialul „The Lord of The Rings” va fi cel mai scump din istorie

Ultimul film din franciză, „Întoarcerea regelui/ The King Returns” a primit 11 premii Oscar, câştigând premii la toate categoriile nominalizate.

„The Lord of The rings” este una dintre francizele cu cele mai mari câştiguri din istorie, care a generat încasări estimate la 2 miliarde de dolari în toată lumea, scrie News.ro citând The Independent.Înainte de serialul „The Lord of The Rings”, Netflix a produs „The Crown” cu un buget de 100 de milioane de dolari.Realizarea serialului produs de Amazon a fost confirmată în luna noiembrie.Negocierea privind drepturile de autor a fost câştigată pentru 250.000 de dolari de HarperCollins şi New Line Cinema împotriva Netflix, cu condiţia de a fi realizate cinci sezoane.Conform contractului, serialul trebuie să intre în producţie în termen de doi ani.Viitoarea producţie va urmări evenimentele care s-au petrecut înaintea celor din primul roman al lui Tolkien, „The Fellowship Of The Ring”.În timp ce filmul original se axează pe războiul pentru distrugerea inelului, în serial această poveste nu va fi inclusă, potrivit Entertainment Weekly.