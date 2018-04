Al şaselea film din franciza „Terminator”, cu Arnold Schwarzenegger, lansat în toamna anului viitor

Sursa: jurnal.md/news.ro Foto: captură video 07.04.2018 20:20

Cel de-al şaselea opus din franciza "Terminator", produs de Paramount, cu Arnold Schwarzenegger şi Linda Hamilton, va fi lansat în toamna lui 2019, cu câteva luni întârziere faţă de data programată, scrie The Hollywood Reporter.



Paramount a amânat lansarea filmului pe 22 noiembrie 2019, după ce iniţial fusese anunţată pe 26 iulie 2019.



Cea mai nouă peliculă din franciză este produsă de Skydance şi Paramount şi va fi regizată de Tim Miller, care şi-a făcut debutul în lungmetraj cu ”Deadpool”.



Mackenzie Davis va face parte din distribuţie, au anunţat producătorii luna trecută, alături de veteranii Linda Hamilton şi Arnold Schwarzenegger.



Pentru prima dată de la lansarea "Terminator: Judgement Day", James Cameron va fi implicat în producţia opusului.



Ultimele trei filme din seria ”Terminator” - ”Terminator 3: Rise Of The Machines” (2003, r: Jonathan Mostow), ”Terminator Salvation” (2009, r: McG) şi ”Terminator Genisys” (2015, r: Alan Taylor) - au fost primite prost de critici şi nici încasările nu au egalat aşteptările.



Alte lansări majore care vor avea loc în noiembrie 2019 includ o continuare a lungmetrajului "Frozen" şi filmul cu numărul 25 din seria Bond.