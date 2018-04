Record de vânzări de bilete de cinema în 2017, la nivel global

Sursa: jurnal.md Foto: suitelife.com 06.04.2018 17:37

Vânzările de bilete de cinema la nivel mondial au atins un nou record în 2017, 40,6 miliarde de dolari, iar piaţa din China a înregistrat din nou o creştere, spre deosebire de America de Nord, în uşoară scădere, potrivit unui raport al Motion Picture Association of America (MPAA), citat de AFP.



La nivel mondial, încasările din bilete au crescut cu 5% faţă de 2016, care a fost la rândul său un an record, potrivit MPAA, grupul care reprezintă interesele celor şase cele mai mari studiouri de la Hollywood.



Anul 2017 a fost "alimentat" de superproducţii precum "Ultimii Jedi/ The Last Jedi", al optulea episod din saga "Star Wars", "Frumoasa şi Bestia/ Beauty and the Beast", cu Emma Watson, şi "Wonder Woman", scrie Mediafax.



În afara Americii de Nord, încasările au crescut cu 7%, la 29,5 miliarde de dolari, în mare parte datorită unei dezvoltări a pieţei din China, după o uşoară încetinire în 2015.



Japonia, Marea Britanie, India şi Coreea de Sud completează, alături de China, topul 5 al celor mai dinamice pieţe internaţionale.



În America de Nord - unde 262 de milioane de oameni din populaţia totală de 361 de milioane au mers la cinema în 2017 -, încasările s-au redus uşor, raportat la 2016, la 11,1 miliarde de dolari, după recordul înregistrat în anul anterior, de 11,4 miliarde de dolari.



Abonamentele pentru serviciile video în streaming, la nivel mondial, au crescut cu 33%, la 446,8 milioane de dolari, potrivit aceluiaşi raport.



De asemenea, americanii îşi petrec 49% din timpul media pe platforme digitale, se mai arată în raport.