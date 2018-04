„Despacito” a devenit primul videoclip care a atins pragul de 5 miliarde de vizualizări pe YouTube

VIDEO

Videoclipul oficial al melodiei „Despacito”, interpretate de Luis Fonsi şi Daddy Yankee, a stabilit un record pe YouTube, miercuri, depăşind 5 miliarde de vizualizări şi devenind, astfel, primul video de pe platformă care a atins vreodată acest prag, scrie Variety.com.Recordul a fost stabilit de videoclipul versiunii originale a melodiei „Despacito”, nu de cel al remixului înregistrat de Justin Bieber.Videoclipul piesei „Despacito”, interpretate de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee, a devenit, în august, cel mai vizualizat videoclip de pe YouTube din istoria platformei.

Acest videoclip muzical a fost lansat de Universal Music Latino, a fost regizat de Carlos Perez şi a fost filmat în decembrie 2016, în San Juan, capitala ţării Puerto Rico.

Până anul trecut, cel mai vizualizat videoclip pe YouTube a fost cel al piesei „Gangnam Style” al sud-coreeanului Psy, după care, în iulie 2017, titlul a fost câştigat de videoclipul muzical „See You Again” al lui Wiz Khalifa, în care apare şi Charlie Puth. Însă, o lună mai târziu, şi acest videoclip a fost devansat de cel al melodiei „Despacito”.

În noiembrie, cântecul „Despacito” al lui Luis Fonsi a câştigat trofeele tuturor categoriilor la care a fost nominalizat în cadrul celei de-a 18-a ediţii a Latin Grammy Awards. „Despacito” a fost desemnată „Record Of The Year”, „Song Of The Year”, „Best Urban Fusion/Performance” (pentru remixul piesei la care colaborator a fost Justin Bieber) şi „Best Short Form Music Video”.