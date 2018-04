Distribuţia celui de-al doilea sezon al „Big Little Lies”, completată cu şase nume

Distribuţia celui de-al doilea sezon al serialului „Marile minciuni nevinovate/ Big Little Lies”, produs de HBO, a fost completată cu şase nume, scrie Variety.



Cel de-al doilea sezon al producţiei HBO le va avea în distribuţie pe Kathryn Newton (în rolul Abigail Carlson), Robin Weigert (care o va interpreta pe doctoriţa Amanda Reisman), Sara Sokolovic (în rolul Tori Bachman) şi Merrin Dungey (detectivul Adrienne Quinlan).



Newton şi Sokolovic vor fi prezenţe regulate în noul sezon, în timp ce Dungey şi Weigert revin episodic. În plus, în cel de-al doilea sezon vor juca Crystal Fox, ca Elizabeth Howard, şi Mo McRae, în rolul Michael Perkins. Fox va fi o prezenţă permanentă în episoadele acestui sezon, iar McRae apare episodic.



Aceste nume se alătură actorilor deja anunţaţi - Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoë Kravitz, Adam Scott, Iain Armitage, Jeffrey Nordling şi James Tupper. În plus, Meryl Streep va juca rolul mamei lui Perry.



HBO a anunţat în luna decembrie a anului trecut realizarea unui sezon secund al „Big Little Lies”. Kidman şi Witherspoon vor fi din nou producători execuivi şi protegoniste.



Primul sezon a fost bazat pe romanul omonim scris de Liane Moriarty, iar cel de-al doilea, pe o poveste scrisă de aceeaşi autoare, care va fi şi producător.



David E. Kelley, care a scris şi produs primul sezon, va reveni în aceleaşi roluri acum. Andrea Arnold va regiza toate cele şapte episoade ale sezonului.



„Big Little Lies” a avut premiera pe HBO în 2017 şi a fost recompensat cu opt premii Primetime Emmy la cea de-a 69-a ediţie a galei, care a avut loc în septembrie.