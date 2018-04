Cannes 2018: Benicio del Toro, ales preşedintele juriului Un Certain Regard

Actorul Benicio del Toro a fost ales preşedintele juriului secţiunii Un Certain Regard a celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc în perioada 8 - 19 mai, potrivit site-ului oficial al evenimentului.



Organizatorii festivalului spun despre Benicio del Toro - care îi succede în acest rol Umei Thurman, preşedintele juriului de anul trecut - că este "nu numai un iubitor al filmului, ci şi un actor strălucit" şi "un artist care nu cunoaşte limitele".



Benicio del Toro a fost membru al juriului competiţiei oficiale de la Cannes în urmă cu opt ani, când laureatul premiului Palme d'Or a fost filmul regizorului taiwanez Apichatpong Weerasethakul "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives".



De asemenea, în 2008, Del Toro, în vârstă de 51 de ani, a câştigat premiul pentru cel mai bun actor la Cannes, pentru partitura din filmul lui Steven Soderbergh "Che", iar, în 2012, a debutat ca regizor pe Croazetă cu "El Yuma", unul dintre scurtmetrajele filmului omnibus "7 Days in Havana", inclus în competiţia Un Certain Regard.



În 2001, Benicio Del Toro a câştigat Oscarul pentru cel mai bun rol secundar cu partitura interpretată în filmul "Traffic", de Steven Soderbergh, şi ulterior a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din "21 Grams", de Alejandro Gonzalez Innaritu. Del Toro a colaborat din nou cu Steven Soderbergh la biografia ecranizată a lui Che Guevara. Acel rol i-a adus trofeul pentru interpretare la gala Goya 2009. În ultimii ani, starul hollywoodian s-a remarcat în mai multe producţii de succes, precum "Omul-lup/ The Wolfman", "Brutele/ Savages", "Thor: Întunericul", Jimmy P.", "Gardienii galaxiei/ Guardians of the Galaxy" şi "Sicario".



Secţiunea Un Certain Regard are loc în paralel cu competiţia oficială. Secţiunea a fost introdusă în 1978, de preşedintele de atunci al Festivalului de la Cannes, Gilles Jacob. În fiecare an, secţiunea Un Certain Regard prezintă o serie de filme cu viziuni şi stiluri diverse, originale şi diferite, care caută recunoaştere internaţională. Aproximativ 20 de filme concurează anual pentru premiile acestei secţiuni.