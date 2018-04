Cele mai bune păcăleli de 1 aprilie 2018: Aer „îmbuteliat” în Suedia sau UE pregăteşte o „echipă de vis” pentru CM din Rusia

02.04.2018

Marile companii au „lansat” băuturi cu arome inedite, UE pregăteşte o echipă pentru Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, aer „îmbuteliat” în Suedia a fost scos la vânzare, celebrul Big Ben va fi reparat de o companie franceză, iar Netflix a cumpărat autonomia lui Seth Rogen - acestea sunt câteva dintre „ştirile” publicate la nivel internaţional, de Ziua păcălelilor.



Google a marcat 1 Aprilie prin includerea lui Wally în hărţile sale. Utilizatorii au jucat „Where's Wally?” pe desktop, iOS şi Android, scrie News.ro.



Biroul Parlamentului European din Marea Britanie a anunţat pe Twitter că toate paşapoartele UE vor avea culoarea albastru închis.



Brexitul a fost, şi anul acesta, un subiect des folosit în glumele pentru 1 Aprilie.



The Observer a notat că parlamentarii britanici au condamnat planurile de a crea emoji-uri oficiale pentru Brexit, numindu-le „învrăjbitoare şi periculoase”. Noile persoanaje - bulldogul Brexit, îmbrăcat în steagul Marii Britanii, şi un susţinător al UE - sunt parte a planului unei firme italiene de a intra în dezbaterea politică, a mai susţinut ziarul.



The Sunday Telegraph a dezvăluit că oficialii UE fac planuri secrete pentru un „vas de comerţ”, numit „le trade yacht”, care va ajuta la asigurarea schimburilor de după Brexit.



Arbitrii meciurilor de la Cupa Mondială din Rusia vor purta căşti VR „revoluţionare”, a scris The Sun. Gadget-urile în valoare de 5.000 de lire sterline vor permite oficialillor să vadă reluările imediat pe ecrane 3D, facilitând luarea de decizii.



Uniunea Europeană plănuieşte să creeze o echipă pentru Campionatul Mondial de Fotbal din vara aceasta, în semn de solidaritate împotriva Rusiei, a scris Huffington Post.



Belgia s-a ofierit să se sacrifice - va renunţa la locul ei în turneu pentru ca echipa de elită, formată din jucători ai statelor membre UE, să poată concura.



Coca-Cola va lansa trei noi variante ale brandului Zero, dedicate milenialilor. Sunday Mirror anunţă că băutura va avea gust de avocado, maia şi cărbune.



Pepsi a anunţat pe pagina oficială de Facebook că va lansa băutura carbogazoasă cu aromă de corcoduşe.



Burger King a dezvăluit, aparent, lansarea unui produs - sandvişul cu ciocolată. Ea a fost adoptată şi de compania Heinz, care a anunţat că va lansa „maioneza cu ciocolată”. În plus, compania scandinavă Clas Ohlson lansează sticle cu „aer suedez”, îmbuteliate în zona oraşului Insjön.



Daily Express a anunţat că Big Ben va fi reparat de o companie pariziană, iar primul meme din lume a fost descoperit în cadrul unor săpături la Royal Albert Hall. În urma acestora a fost descoperită o colecţie de artefacte îngropate de regina Victoria în 1867, într-o capsulă a timpului. Ea conţine un penny, un borcan gol de Bovril şi o fotografie cu doi bărbaţi pe care scrie „Whence” (de unde, n.r.). Aceasta din urmă a fost verificată de British Library şi a fost descoperit că este „primul meme din lume”.



Potrivit Royal Albert Hall, în capsulă a fost găsită şi o casetă video Dire Straits, despre care se crede că a fost adăugată mai târziu.



The Independent a anunţat pe 1 aprilie că preşedintele american Donald Trump a părăsit platforma de socializare Twitter.



Netflix a transmis că l-a cumpărat pe actorul Seth Rogen, iar actorul şi regizorul Lin-Manuel Miranda, că va realiza un musical pentru Broadway inspirat de filmul „The Room” al lui Tommy Wiseau.