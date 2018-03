Un bărbat care a furat Oscarul primit de Frances McDormand riscă până la trei ani de închisoare

Un bărbat care a sustras statueta Oscar primită de actriţa Frances McDormand la gala de duminică a fost pus sub acuzare pentru furt şi riscă o pedeapsă de până la trei ani de închisoare, transmite Reuters.



Terry Bryant, în vârstă de 37 de ani, a furat statueta de la Balul Guvernatorilor, tradiţionala petrecere organizată după gala Oscar, care, anul acesta, a avut loc duminică seară, la Los Angeles.



Procuratura din Los Angeles a anunţat, marţi, că bărbatul a fost pus sub acuzare şi că riscă o pedeapsă de până la trei ani de închisoare, având în vedere că bunul furat are o valoare care depăşeşte 950 de dolari.



Reuters Television l-a surprins pe Bryant în timp ce se pregătea să plece de la petrecere cu statueta, spunând "Am obţinut-o. Am reuşit. Am reuşit. Trebuie să plec".



Poliţia din Los Angeles a declarat că Bryant a predat, fără a opune rezistenţă, statueta Oscar pe când se afla lângă intrarea din clădirea unde avea loc balul, după ce a fost prins de un fotograf căruia i s-a părut ciudat că nu îl recunoaşte ca făcând parte dintre câştigători.



Bryant a fost reţinut şi cauţiunea lui a fost stabilită la suma de 20.000 de dolari.



Duminică, Frances McDormand a câştigat cel de-al doilea Oscar din carieră, pentru rolul unei mame furioase, care încearcă să relanseze ancheta asupra morţii fiicei sale cu ajutorul a trei panouri publicitare din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh.



Nici reprezentanţii Academiei de film americane, organizatoarea galei Oscar, şi nici cei ai actriţei Frances McDormand nu au făcut comentarii privind acest subiect.