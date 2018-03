O actriţă porno îl dă în judecată pe Donald Trump

Sursa: jurnal.md/digi24.ro Foto: AP 07.03.2018 18:35

Avocatul personal al lui Trump, Michael Cohen, a declarat luna trecută că i-a plătit personal 130.000 de dolari lui Clifford - sub numele de „Peggy Peterson” - pentru a păstra tăcerea cu privire la relaţia lor, care ar fi avut loc cu un deceniu înainte ca Trump să fie învestit în funcţia de preşedinte.



Potrivit unor documente judiciare postate online marţi de avocatul lui Clifford Michael Avenatti, Trump - desemnat drept „David Dennison” - nu a semnat niciodată acordul ceea ce-l face invalid.



În documente se mai arată că Michael Cohen a recurs ulterior la „tactici de intimidare şi coerciţie” cu scopul de a obliga pe Clifford să semneze declaraţie falsă prin care a afirmat că relaţia ei cu Trump a fost o ştire falsă, după ce „acordul tăcerii” a fost dezvăluit în presă.



Cohen a declarat anterior că preedintele „neagă cu vehemenţă” că a avut o relaţie cu Clifford.



Plata în schimbul „acordului tăcerii” a fost făcută în octombrie 2016, chiar înainte de alegerile prezidenţiale şi în perioada dezvăluirii de către Access Hollywood a unei înregistrări în care Trump s-a lăudat că a agresat sexual femei.



La acea vreme, Clifford se afla în negocieri cu emisiunea ABC Good Morning America să apară şi să vorbească despre Trump, a dezvăluit The Wall Street Journal.



Clifford afirmă că a întreţinut relaţii sexuale cu Trump în urma unui celebru turneu de golf la Lake Tahoe, în 2006, la un an după ce acesta s-a căsătorit cu Melania, şi că aceste întâlniri au continuat „o bună parte din 2007”, potrivit plângerii.



Fiul lui Donald Trump cu Melania, Barron, s-a născut în martie 2006.