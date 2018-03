Bon Jovi a revenit pe primul loc în Billboard 200 cu albumul „This House Is Not for Sale”, lansat în 2016

Trupa Bon Jovi a revenit pe primul loc în topul Billboard 200 cu albumul „This House Is Not for Sale”, lansat în 2016.



Albumul a revenit, pentru a doua săptămână, pe primul loc, după ce a fost vândut în 120.000 de unităţi, potrivit datelor Nielsen Music. Aproximativ toate acestea s-au datorat unei oferte la vânzarea biletelor pentru viitorul turneu al formaţiei în Statele Unite, care va începe pe 14 martie.



„This House Is Not For Sale” a ajuns pe primul loc în top pe 26 noiembrie 2016, după ce în prima săptămână de la apariţie a fost vândut în 129.000 de unităţi, cifră datorată de asemenea unei oferte.



Turneul Bon Jovi din această primăvară va cuprinde 24 de concerte, până pe 24 mai, care vor fi susţinute în săli, iar potrivit Billboard au fost vândute între 350.000 şi 375.000 de bilete.



„This House Is Not for Sale” este al treilea album care reintră pe primul loc al Billboard 200, după „The Very Best of Prince”, care a revenit după moartea artistului, din 2016, şi „Traveller” al lui Chris Stapleton, după ce el a fost premiat în 2015 la Country Music Association Awards.



Pe locul secund în clasament a coborât coloana sonoră „Black Panther: The Album”, după ce a condus timp de două săptămâni. Ea a fost vândută în 99.000 de unităţi.



„Culture II” al grupului rap Migos ocupă locul al treilea, cu 59.000 de unităţi vândute.



Rapperul 6ix9ine (Daniel Hernandez) debutează în clasament pe locul al patrulea cu primul său album, „Day69”, vândut în 55.000 de unităţi, din care 20.000 au fost copii fizice ale discului.



Coloana sonoră a musicalului „The Greatest Showman” a coborât două locuri, până pe cinci, cu 53.000 de unităţi vândute şi este posibil ca ea să urce în top, după gala premiilor Oscar, unde a fost nominalizată.



Albumul „÷ (Divide)”, al treilea al lui Ed Sheeran, a urcat un loc, până pe şase, după ce a fost vândut în 39.000 de unităţi. În urcare se află şi „Stoney” al lui Post Malone, care ocupă acum locul al şaptelea, după ce în urmă cu o săptămână se afla pe nouă. El a fost vândut în 39.000 de unităţi.



„Evolve”, semnat de Imagine Dragons, a urcat cinci poziţii, până pe opt, cu 31.000 de unităţi vândute, datorită relansării din 21 februarie a albumului, cu o nouă piesă, „Next to Me”.



„DAMN.” al lui Kendrick Lamar a coborât o poziţie, până pe nouă, după ce a fost vândut în 29.000 de unităţi.



Compozitorul şi cântăreţul Vance Joy a obţinut primul său loc în top 10 al Billboard 200 cu „Nation of Two”, al doilea album al său, care a fost vândut în prima săptămână de la apariţie în 28.000 de unităţi.