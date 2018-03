Jacheta purtată de Jack Nicholson în filmul The Shining, adjudecată la 19.000 de euro la o licitaţie

Mai multe obiecte care au aparţinut cineastului Stanley Kubrick s-au vândut la licitaţie, marţi, la Torino, pentru suma totală de 90.000 de euro. Între acestea, jacheta purtată de Jack Nicholson în fimul "The Shining" a fost adjudecată contra sumei de 19.000 de euro, informează AFP.



Cea mai licitată piesă a licitaţiei a fost jacheta de velur purtată de Jack Nicholson, interpretul rolului Jack Torrance în filmul "The Shining" (1980). Lotul a fost adjudecat la 19.000 de euro, fiind estimat iniţial la 10.000 de euro.



Surpriza vânzării a fost însă legitimaţia de membru a lui Kubrick în Sindicatul scenariştilor din America (Writers Guild of America), care a fost adjudecată pentru 13.000 de euro, de la o estimare stabilită la 1.000 de euro.



Obiectele folosite la filmările pentru "The Shining" au dominat vânzările la licitaţie, brelocuri de la Overlook Hotel, locul unde personajul lui Jack Nicholson înnebuneşte, au fost vândute la 2.800 de euro - aproape triplu faţă de preţul cerut.



Două covoare de la hotelul din Colorado au fost adjudecate pentru 13.000, respectiv 4.600 de euro. Amândouă erau listate la 2.000 de euro.



Haina albastră purtată de Tom Cruise în "Eyes Wide Shut", ultimul film al lui Kubrick, lansat în 1999 la Festivalul de la Veneţia, nu a fost vândută.



Colecţia a fost scoasă la licitaţie de Emilio D'Alessandro, în vârstă de 76 de ani, care a lucrat împreună cu Kubrick din 1971 până în 1999. Cei doi au fost prieteni şi confidenţi. Experienţa lui a fost povestită de regizorul Alex Infascelli în documentarul "S for Stanley", nominalizat la European Film Awards şi premiat în 2016 cu trofeul David di Donatello.