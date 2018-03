Raport toxicologic: Ce au descoperit experţii medicali în sângele lui Prince

Cântăreţul american Prince avea, la momentul morţii, în organism un nivel "excesiv de mare" de fentanil - un analgezic opioid folosit ca anestezic şi în tratarea durerilor cronice -, potrivit unui nou raport toxicologic obţinut de Associated Press, citat de tmz.com.



Prince a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil, potrivit raportului iniţial al autorităţilor din Minneapolis.



Noul raport - care este unul confidenţial - arată că, la momentul morţii, nivelul de fentanil din sângele lui Prince era de 67,8 micrograme pe litru.



În raport se menţionează că există oameni care au murit şi din cauza unei concentraţii foarte mici - 3 micrograme pe litru, dar şi din cauza unei concentraţii de 58 de micrograme.





Un expert medical citat de AP - profesorul Lewis Nelson, de la Rutgers New Jersey Medical School - a declarat că nivelul de fentanil din sângele lui Prince era "excesiv de mare", chiar şi pentru o persoană care suferă de dureri cronice.



În acelaşi raport se menţionează că, în ficat, concentraţia era de 450 de micrograme pe kilogram, în condiţiile în care nivelurile de peste 69 de micrograme pe kilogram sunt semnul unei supradoze ori toxicităţi fatale.



Experţii mai spun că nivelul de fentanil descoperit în stomac era potenţial fatal şi că, cel mai probabil, Prince a luat acest medicament pe cale orală.



Procuratura din Minneapolis, SUA, ar putea redeschide ancheta asupra morţii cântăreţului american Prince, iar o decizie în acest sens ar putea fi luată "în viitorul apropiat", scria, săptămâna trecută, public.fr. Procurorul şef a declarat că examinează rapoartele încheiate în timpul anchetei iniţiale asupra morţii lui Prince şi că va lua curând o decizie asupra unor posibile acuzaţii, potrivit site-ului de ştiri american Page Six.



Decizia ar fi avut la bază o reevaluare a rezultatelor autopsiei, care, pentru moment, sunt confidenţiale. Doar rudele apropiate ale artistului au acces la acest raport, dar ele nu pot vorbi public despre subiect din cauză că ar încălca regulile de confidenţialitate.



Prince Rogers Nelson, cunoscut sub numele de scenă Prince, născut pe 7 iunie 1958, a fost un cântăreţ, compozitor, actor şi multiinstrumentalist. Prince a fost recunoscut de întreaga lume pentru inovaţiile aduse în industria muzicii, dar şi pentru munca sa eclectică, prezenţa scenică excentrică şi stilul vocal unic. A fost văzut ca un pioner al "sunetului Minneapolis". Muzica sa îmbina genurile rock, R&B, soul, funk, hip hop, disco, psychedelia, jazz şi pop.



Albumul din 1979, care îi poartă numele, a fost premiat cu un disc de platină, iar materialul discografic "Purple Rain" şi filmul cu acelaşi titlu, lansate în 1984, i-au adus celebritatea pe plan mondial.



Un compozitor prolific, în anii 1980, Prince a compus şi produs melodii, deseori fără a-şi semna munca cu propriul nume, ci cu pseudonime.



Prince a vândut peste 100 de milioane de albume în toată lumea şi a câştigat opt premii Grammy, un Glob de Aur şi un Oscar.