Un bărbat trăieşte singur pe o insulă de 30 de ani

Sursa: jurnal.md/Digi 24 Foto: cnn.com 26.03.2018 18:28

Un bărbat în vârstă de 79 de ani a luat, în urmă cu 29 de ani, o decizie radicală: să se mute singur pe o insulă din Marea Mediterană. De atunci bărbatul şi-a găsit liniştea, admirând zilnic peisajele unice ale insulei.



Mauro Morandi are parte de un răsărit auriu, în fiecare dimineaţă, în locul pe care el îl numeşte „cel mai frumos din lume”.



Bărbatul enigmatic trăieşte pe insula Budelli din Arhipelagul Maddalena, ce aparţine Italiei, încă din 1989, când a decis să părăsească partea continentală a ţării pentru a fi cât mai departe de societate modernă.



„Am fost întotdeauna un copil rebel, Cred că am fugit de acasă prima oară la vârsta de 9 ani”, spune Morandi, pentru CNN.



La şcoală nu avea răbdare cu profesorii, acasă era frustrat cu părinţii lui. Odată ajuns adult, se simţea marginalizat de societate.



Când a ajuns prima oară în Budelli, localizată între Corsica şi Sardinia, a fost fascinat de insula spectaculoasă, cu plajă roz, şi a decis să rămână aici.



Bărbatul a devenit la scurt timp îngrijitorul oficial al insulei, după ce la scurt timp, îngrijitorul anterior tocmai se retrăsese.



Deşi în timpul verii, insula era vizitată de turiştii care veneau şi zăboveau câteva ore pe insulă, Morandi încerca mereu să se ascundă de aceştia, să nu intre în contact cu ei.



El a moştenit cocioaba unde îngrijitorul dinaintea lui locuia, loc care a devenit casa lui de atunci.



„În primii ani, eram foarte distant. Nu voiam să comunic cu nimeni care venea să vadă plaja roz, mă bucuram de privelişte singur”, povesteşte Morandi.



Cu timpul însă, bărbatul şi-a dat seama că frumuseţea insulei trebuie împărţită cu ceilalţi, aşa că a început să discute cu turiştii de-o zi care opreau în Budelli şi chiar le oferea turul insulei.



„Gândesc la fel ca Dostoevsky, că doar frumuseţea poate salva această lume de distrugerile făcute de oameni”, afirmă bărbatul.



Acest lucru se întâmplă doar în timpul verii, în timpul iernii însă, nimeni nu vizitează insula. „Nu m-am simţit niciodată singur, pentru că mi-e bine doar cu mine”, spune el.



Morandi îşi petrece în general zilele fotografiind insula, bucurându-se de propria-i companie şi admirând peisajele unice ale locului.



De curând, de când autorităţile au instalat Wi-fi pentru vizitatorii insulei, Morandi şi-a făcut conturi pe reţele de socializare - Instagram, Facebook, Twitter - şi împarte fotografiile cu insula tuturor celor care îl urmăresc.



„Mă trezesc cu faţa spre mare, fac poze cu răsăritul, iau micul dejun, îmi hrănesc cele două pisici pe care le am aici şi apoi găinile. Apoi public fotografiile pe Facebook, unde am peste 5.000 de prieteni”, adaugă bătrânul.



Morandi a devenit deja o atracţie în sine pentru vizitatorii insulei şi bărbatul speră să trăiască acolo până la sfârşitul vieţii.