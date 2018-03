Sinead O’Connor se va întoarce pe scenă, după ce a vorbit despre problemele sale de sănătate mintală

26.03.2018

Cântăreaţa irlandeză Sinead O’Connor se va întoarce pe scenă, la câteva luni după ce a vorbit despre problemele de sănătate mintală cu care se confruntă, precizând că a avut gânduri suicidale, scrie nme.com.



Anul trecut, cântăreaţa a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat la emisiunea americană „Dr. Phil”. Anterior, într-un videoclip pe care l-a publicat pe platforma de socializare Facebook, artista spus că a avut gânduri suicidale în ultimii doi ani.



În prezent, O’Connor s-ar pregăti să susţină două concerte în Statele Unite ale Americii, după care va continua cu un turneu mai amplu, de-a lungul verii. Aceste concerte vor marca revenirea cântăreţei în SUA, după patru ani de la ultimul ei spectacol în această ţară.



Potrivit Brooklyn Vegan, concertele vor avea loc luna viitoare la Music Hall din Portsmouth, New Hampshire şi la Academy of Music din Northampton, Massachusetts.



Concertele sunt anunţate cu titlul „Sinead O’ Connor aka Magda Davitt” – numele pe care artista a anunţat că îl va adopta pentru „a se elibera de blestemele părinţilor”. Show-urile sunt programate pe 24 şi 25 aprilie.



Sinead O'Connor, născută pe 8 decembrie 1966, la Dublin, este o cântăreaţă şi compozitoare irlandeză. Cel mai de succes single al ei, ”Nothing Compares 2 U”, a fost compus de Prince. Artista irlandeză, cunoscută nu doar pentru calităţile ei interpretative, ci şi pentru declaraţiile sale polemice şi extravaganţei vestimentare, are în palmares numeroase trofee, inclusiv un premiu Grammy şi trei MTV Video Music Awards.



Acţiunile ei controversate i-au adus însă şi numeroase critici, în special în Statele Unite.



În 1990, mai multe posturi de radio au refuzat să îi difuzeze cântecele, după ce artista irlandeză nu a permis ca imnul naţional american să fie intonat în deschiderea unuia dintre concertele sale.



După ce a criticat cu vehemenţă Biserica Catolică din cauza felului în care aceasta a ascuns abuzurile sexuale comise de preoţi, artista irlandeză a fost din nou subiectul unui moment controversat, în 1992, după ce a rupt o fotografie a papei Ioan Paul al II-lea în emisiunea ”Saturday Night Live”. După acel gest care a şocat publicul american, cântăreaţa a spus: ”Luptaţi împotriva duşmanului adevărat!”.



Artista irlandeză, diagnosticată cu tulburare bipolară în urmă cu un deceniu, a vorbit de mai multe ori în public despre afecţiunile sale. Ea i-a mărturisit prezentatoarei Oprah Winfrey, în 2007, că, înainte de a primi acel diagnostic, s-a confruntat cu ”o frică copleşitoare” şi s-a gândit de mai multe ori să se sinucidă.



În 2012, cântăreaţa şi-a anulat un întreg turneu, spunând că medicii i-au recomandat să se odihnească, după ”o foarte serioasă cădere nervoasă”.