Andy Lewis, scenarist nominalizat la Oscar pentru filmul „Klute”, cu Jane Fonda, a murit la vârsta de 92 de ani

Andy Lewis, scenarist nominalizat la Oscar în 1972, alături de fratele său, David E. Lewis, pentru filmul „Klute”, pentru care Jane Fonda a câştigat primul ei trofeu acordat de Academia de Film Americană, a murit la vârsta de 92 de ani, scrie hollywoodreporter.com.



Lewis a murit pe 28 februarie din cauze naturale, în locuinţa lui din Walpole, New Hampshire, a spus partenera lui, France Menk, pentru The Hollywood Reporter.



„Klute” (1971), pe care scenaristul l-a scris alături de fratele lui mai în vârstă, David E. Lewis, a fost primul film dintr-o trilogie regizată de Alan J. Pakula (din care au mai făcut parte filmele „The Parallax View” şi „All the President's Men”), care s-a concentrat pe paranoia aflată în creştere în America.



Născut în Lexington, Massachusetts, pe 5 august 1925, Andrew Kittredge Lewis a absolvit Harvard în 1949, după ce s-a întors din război.



În anii '50 - '60, Lewis a scris pentru show-uri TV ca „Hudson's Bay”, „Dr. Kildare”, „The Nurses”, „12 O'Clock High”, „The Virginian”, „The F.B.I.”, precum şi „Profiles in Courage”.



Lewis s-a retras din scenaristică în 1985, după ce a mai scris un scenariu ce a fost ecranizat – drama TV „Big Rose: Double Trouble”, cu Shelley Winters în distribuţie. Apoi, el şi-a dedicat viaţa arhitecturii.