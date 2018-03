George Clooney va nara un documentar despre viaţa fostului preşedinte israelian Shimon Peres

Actorul american George Clooney va nara un documentar despre viaţa fostului preşedinte israelian Shimon Peres, intitulat „Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres”, produs de compania Moriah Films, scrie Variety.



Acesta este cel de-al 16-lea film produs de Moriah Films, fivizia dedicată filmelor a centrului Simon Wiesenthal din Los Angeles. Casa de producţie realizează documentare despre experienţe trăite de evrei, precum şi despre drepturile omului din prezent. Două dintre filmele sale, „Genocide” şi „The Long Way Home”, au câştigat premii Oscar la categoria „cel mai bun documentar (lungmetraj)”.



Cu nouă luni înainte de a muri, Peres, la acea vreme în vârstă de 92 de ani, i-a cerut casei de producţii Moriah Films să creeze un documentar despre povestea vieţii lui.



„Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres” include interviuri cu foştii preşedinţi americani Clinton, George W. Bush, Obama, cu fostul prim-ministr britanic Tony Blair, precum şi cu artista Barbra Streisand.



„Am adunat aproximativ 50 de ore de filmări cu Shimon şi am fost uimit de cât de mult şi-a dorit să înveţe continuu. El a spus că aspiraţiile sale l-au menţinut tânăr”, a spus regizorul Richard Trank



Trank a spus că documentarul va fi proiectat pe 13 iunie la Centrul Kennedy din Washington. Este posibil ca premiera filmului să coincidă cu ziua în care a decedat Peres. Acesta a murit pe 28 septembrie 2016, la vârsta de 93 de ani.



Peres a fost şi prim-ministrul Israelului, pentru două mandate, dar şi într-un interimat, şi a negociat tratatul de pace Israel – Iordania 1994, câştigând premiul Nobel pentru Pace în acel an, alături de prim-ministrul izraelian Iţhak Rabin şi de liderul palestinian Yasser Arafat, pentru „Acordurile de la Oslo”.



Clooney l-a întâlnit pe Shimon Peres de câteva ori şi a spus recent că este de acord să nareze documentarul.



George Clooney se alătură astfel altor celebrităţi care au narat pentru casa de producţie Moriah Films, precum: Elizabeth Taylor, Michael Douglas, Ben Kingsley, Nicole Kidman, Kevin Costner, Brooke Shields, Morgan Freeman, Anne Bancroft, Martin Landau, Richard Dreyfuss, Sean Astin, Michael York, Richard Dreyfuss, Patrick Stewart, Whoopi Goldberg şi Ed Asner.



Între alte titluri lansate de Moriah numără: „I Have Never Forgotten You: The Life and Legacy of Simon Wiesenthal”, „Winston Churchill: Walking With Destiny”, „It is No Dream: The Life of Theodor Herzl”, The Prime Ministers: The Pioneers”, „The Prime Ministers: Soldiers and Peacemakers” şi „Our Boys”.