Grupul Time's Up îi cere guvernatorului New York-ului să ancheteze un procuror în cazul Weinstein

Grupul Time's Up înfiinţat pentru combaterea hărţuirii sexuale şi a inegalităţii de gen a publicat o scrisoare deschisă prin care îi cere guvernatorului New York-ului, Andrew Cuomo, să demareze o anchetă independentă în privinţa unui procuror, Cyrus Vance, şi a procuraturii din New York, pentru a analiza decizia acestora de a nu îl urmări penal pe producătorul Harvey Weinstein într-un caz de abuz sexual reclamat de o femeie, scrie hollywoodreporter.com.



În această scrisoare, care a fost publicată iniţial de revista The Cut, grupul Time's Up solicită demararea anchetei în cazul acuzaţiilor lansate la adresa lui Weinsteun de una dintre femeile care susţin că au fost abuzate de producător - Amber Battilana Gutierrez.



Battilana Gutierrez susţine că în timpul unei întâlniri pe care a avut-o în 2015 cu Weinstein, producătorul a hărţuit-o sexual.



Ea a raportat abuzul la poliţia din New York, unde a fost convinsă să se întâlnească pentru a doua oară cu Harvey Weinstein, astfel încât să înregistreze interacţiunea cu el, cu ajutorul unor ofiţeri sub acoperire.



După două săptămâni de investigaţii, procuratura din Manhattan a decis să nu înceapă urmărirea penală.



La acel moment, procuratura a transmis: „În urma analizării dovezilor disponibile, inclusiv a interviurilor multiple cu ambele părţi, nu se susţine o acuzaţie de natură penală”.



În octombrie, The New Yorker a publicat o înregistrare obţinută de la NYPD, în care Weinstein poate fi auzit recunoscând că a atins-o în mod nepotrivit pe Battilana Gutierrez. În conversaţia înregistrată, Weinstein o avertizează pe această femeie: „Nu strica prietenia noastră pentru 5 minute”.



Potrivit The International Business Times, după ce au fost respins acuzaţiile împotriva lui, în 2015, Weinstein a donat 10.000 de dolari campaniei politice a lui Vance.



Scandalul „Weinstein” a început pe 5 octombrie 2017, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.



Producătorul a fost concediat din Weinstein Co., după ce anunţase că se retrage pentru o perioadă nedeterminată de la cârma firmei pe care a înfiinţat-o împreună cu fratele lui, Bob. Harvey Weinstein a demisionat apoi din consiliul de conducere al companiei.



Mai mulţi laburişti, membri ai Parlamentului, i-au cerut prim-ministrului Theresa May să retragă titlul de Comandor al Imperiului Britanic pe care producătorul Harvey Weinstein l-a primit în 2004.



Soţia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, cofondatoare a brandului de lux Marchesa, a anunţat că se desparte de producător, pentru „acţiunile sale de neiertat”.



Emmanuel Macron a spus că a început procedurile de retragere a Ordinului Naţional al Legiunii de Onoare acordat în 2012 lui Harvey Weinstein.



BAFTA (British Film Academy of Film and Television Arts) i-a retras producătorului statutul de membru. În plus, consiliul Academiei de Film Americane a votat „cu mult peste majoritatea de două treimi care era necesară” pentru ca lui Harvey Weinstein să îi fie retras titlul de membru. El a fost dat afară din rândul membrilor Sindicatului Regizorilor Americani (DGA), Sindicatului Producătorilor Americani (PGA) şi din The Television Academy.



Weinstein este investigat de poliţia din Los Angeles, New York şi Londra pentru mai multe acuzaţii de agresiune sexuală. El a fost dat în judecată de mai multe femei.



Între procesele care au fost intentate împotriva producătorului se numără şi unul deschis de Eric Schneiderman, procurorul general al statului New York, care îl acuză pe acesta de încălcări ale drepturilor omului.



Producţiile cinematografice la care a lucrat Harvey Weinstein însumează peste 300 de nominalizări la Oscar şi 81 de premii oferite de Academia de Film Americană. El a primit un premiu Oscar pentru filmul „Shakespeare in Love”.