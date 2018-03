Matt Dillon, Linda Cardellini şi Kyle MacLachlan, alături de Tom Hardy în distribuţia filmului despre Al Capone

Matt Dillon, Linda Cardellini, Kyle MacLachlan şi Kathrine Narducci i se alătură lui Tom Hardy pentru filmul dedicat gangsterului american Al Capone, "Fronzo", scris şi regizat de Josh Trank, potrivit revistei Variety.



Filmul va spune povestea cunoscutului gangster american la vârsta de 47 de ani, după aproape un deceniu petrecut în închisoare, într-o perioadă în care demenţa începuse să îi afecteze mintea, iar trecutul său violent începuse să îl bântuie.



Producţia va fi realizată de Bron Studios, în asociere cu Creative Wealth Media. Filmările vor începe pe 2 aprilie, în New Orleans.



Capone a fost un gangster nemilos care a făcut legea, în Chicago, în anii 1920. El a fost judecat pentru evaziune fiscală în 1931 şi închis. A murit la vârsta de 47 de ani de demenţă, după aproape 10 ani de detenţie.



Cardellini o va interpreta pe soţia lui Capone, Mae, Dillon va fi prietenul său apropiat, Johnny, MacLachlan îl va portretiza pe doctorul Karlock, iar Narducci va fi Rosie, una dintre surorile sale.



Cel mai recent rol al Lindei Cardellini a fost în serialul Netflix "Bloodline". Matt Dillon va apărea în "The House That Jack Built" al lui Lars von Trier iar MacLachlan a jucat în continuarea "Twin Peaks".