Jennifer Lopez a dezvăluit că a fost hărţuită sexual de un regizor

Actriţa şi cântăreaţa Jennifer Lopez a dezvăluit în cadrul unui interviu că a fost hărţuită sexual la începutul carierei sale în film, când un regizor care urma să o angajeze i-a cerut să îşi expună sânii. Artista a spus că a fost îngrozită după ce a refuzat cererea acestuia, înţelegând că risca să piardă oportunitatea de a juca în acea peliculă, scrie Reuters, citat de News.ro.



Jennifer Lopez a spus, într-un interviu publicat, joi, de revista Harper’s Bazaar, că nu s-a confruntat cu acel tip de abuz sexual despre care au vorbit mai multe femei de la Hollywood.



„Însă, mi-a cerut un regizor să îmi scot bluza şi să îmi expun sânii? Da, s-a întâmplat. Dar am făcut asta? Nu”, a spus Jennifer Lopez, în vârstă de 48 de ani.



„Când m-am apărat, am fost îngrozită. Îmi amintesc că îmi bătea foarte tare inima şi mă gândeam: «Ce am făcut? Acest bărbat mă angajează!» Era unul dintre primele mele filme. Însă, ştiam că acel tip de comportament nu este corect”, a adăugat ea.



Lopez nu a dezvăluit numele regizorului sau titlul filmului la care a făcut referire. Artista a glumit spunând că a avut curajul să îl refuze pe acel regizor datorită faptului că a crescut în cartierul Bronx din New York.



Jennifer Lopez, născută pe 24 iulie 1969, în cartierul Bronx din New York, a devenit cunoscută pe plan internaţional în 1997 graţie rolurilor principale interpretate în filmele ”Selena” şi ”Anaconda”. La sfârşitul anilor 1990 a debutat în muzică cu un album foarte bine primit de public şi de critici, intitulat ”On the 6”, care a conţinut două single-uri de mare succes - ”If You Had My Love” şi ”Waiting For Tonight”. A lansat alte albume de succes, precum ”J. Lo” şi ”This Is Me... Then”, a făcut o pauză pentru a se concentra asupra carierei de actriţă şi a revenit în muzică, în 2005, cu albumul ”Rebirth”.



Lopez a jucat în numeroase filme şi s-a remarcat şi în televiziune, în juriul emisiunii ”American Idol”. Întrucât albumele ei au fost vândute în peste 60 de milioane de copii, iar filmele în care a fost distribuită au generat în total încasări de peste 2 miliarde de dolari, Jennifer Lopez este considerată cea mai influentă - şi cel mai bine plătită - artistă latino din toate timpurile. Pe 20 iunie 2013, Jennifer Lopez a fost recompensată cu cea de-a 2.500-a stea de pe Walk of Fame din Hollywood.



Ea este şi producătoare a unor show-uri precum “World of Dance” şi comedia romantică ce urmeazî să apară, ”Second Act”.