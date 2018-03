Meghan Markle ia lecţii de etichetă regala înainte de nunta sa cu prinţului Harry; Ce prevede protocolul

Meghan Markle, logodnica prinţului Harry al Marii Britanii, ia lecţii privind protocolul regal, înaintea căsătoriei, care va avea loc pe 19 mai, potrivit contactmusic.com.



Fosta actriţă americană învaţă lucruri diverse privind eticheta, de la modul în care trebuie să păşească la ţinute, pentru a deveni un membru demn al familiei regale britanice.



Grant Harrold, fostul majordom al prinţului Charles, a declarat pentru publicaţia Daily Star: "Trebuie să fie atentă la ce spune, la cum spune, pentru că, după 19 mai, va fi membru al familiei regale".



"Este vorba de lucruri de zi cu zi - de la modul în care păşeşte, vorbeşte, lucrurile pe care le face, modul în care mănâncă, cum ţine ceaşca, cum se îmbracă - totul va fi analizat. Are multe de făcut pentru a se adapta", a mai spus acesta.



În ceea ce priveşte îmbrăţişările cu oamenii de rând, deşi protocolul impune evitarea acestora, unii dintre membrii mai tineri ai familiei regale - inclusiv prinţii Harry şi William, fratele acestuia - au început să încalce această tradiţie. Harrold a adăugat că aceştia îşi copiază mama, pe regretata prinţesă Diana, "ceea ce este fantastic".



Surse au declarat anterior că Meghan a învăţat cum să urce într-un automobil cu "graţie regală". De asemenea, aceasta a învăţat cum să manevreze tacâmurile de argint. "Trebuie să ştie să facă diferenţa între un cuţit pentru peşte şi unul pentru unt, cum se consumă fructele de mare, cum se soarbe supa etc.", potrivit sursei.



De asemenea, Meghan Markle ia lecţii de dicţie, pentru a îmblânzi accentul american.



Săptămâna trecută, Meghan Markle a fost botezată în Biserica anglicană, într-o ceremonie secretă, la care au asistat logodnicul ei şi câţiva membri ai familiei acestuia. Convertirea la acest rit era necesară înainte de căsătoria cu prinţul Harry, nepotul reginei Elizabeth a II-a. Regina este, printre altele, şi şef al Bisericii anglicane.



Markle, care era protestantă, a primit confirmarea imediat după botez.



Căsătoria prinţului Harry se anunţă a fi cel mai urmărit eveniment de gen al anului în Marea Britanie. Prinţul Harry, în vârstă de 33 de ani, şi Meghan Markle, în vârstă de 36 de ani, formează un cuplu de mai mult de un an.



Ceremonia va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, la capela St. George de la castelul Windsor, şi va fi oficiată de David Conner, decan de Windsor, şi de arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby.



O recepţie va avea loc apoi la St. George's Hall, uriaşa sală de banchete a castelului, la eveniment participând mirii şi nuntaşii. În seara aceleiaşi zile, prinţul de Wales, Charles, tatăl lui Harry, va oferi o recepţie privată pentru miri, familie şi prieteni apropiaţi.



Actriţa americană vrea să obţină cetăţenia britanică, un proces care ar putea dura mai mulţi ani, şi a decis să renunţe la cariera sa artistică şi la angajamentele pe care le desfăşura pentru ONU, în vederea apărării drepturilor femeilor, pentru a se consacra activităţilor caritabile ale familiei regale.



Meghan Markle va deveni, printre altele, patroana Royal Foundation, alături de prinţul Harry şi de fratele acestuia mai mare, prinţul William, şi de soţia acestuia, ducesa Catherine.