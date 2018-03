Melodia care este marea favorită la Eurovision 2018

Sursa: jurnal.md Foto: youtube.com 14.03.2018 07:50

Cântăreaţa israeliană Netta, cu piesa ei „Toy”, este marea favorită pentru a câştiga ediţia Eurovision de anul acesta, potrivit caselor de pariuri, relatează marţi agenţia spaniolă EFE.







Cu mai puţin de două luni înainte de concursul european de muzică, casele de pariuri o au ca favorită pe cântăreaţa israeliană: după ce şi-a făcut o intrare timidă în primii zece, ea a urcat vertiginos pe primul loc, urmată în preferinţe de cehul Mikolas Josef, cu 'Lie to Me' şi de reprezentanta Estoniei, Elina Nechayeva, cu 'La forza', potrivit Agerpres.



Netta Barzila a stârnit senzaţie când şi-a prezentat săptămâna trecută cântecul 'Toy', cu accente de pop electronic şi ritmuri africane, realizând o combinaţie unică în istoria acestei competiţii muzicale.



În schimb, reprezentanţii Spaniei, Amaia şi Alfred, au ajuns de pe patru pe zece, astfel încât ei nu vor putea decât să egaleze "performanţele" predecesorilor lor, Ruth Lorenzo în 2014 şi Pastora Soler în 2012.



Înaintea cuplului spaniol s-au clasat bulgarii Equinox, australianca Jessica Mauboy, olandezul Waylon, suedezul Benjamin Ingrosso, belgianul Sennek şi norvegianul Alexander Rybak, care a mai câştigat concursul în 2009.



Experţii îi acordă şanse minime şi lui Ryan O'Shaughnessy, reprezentantul Irlandei şi ţara care a câştigat cele mai multe ediţii Eurovision, cu şapte victorii, dar care nu mai este prezentă pe podium de peste două decenii.



Aceeaşi soartă o va avea şi Cipru care deţine recordul participărilor la acest concurs - 34 - şi fără nicio victorie, reprezentanta sa, Eleni Foureira, fiind sortită să îngroaşe lista insucceselor, în pofida piesei sale antrenante 'Fuego'.



În ultimii doi ani, casele de pariuri au desemnat greşit învingătorul, dar au fost destul de aproape, având în vedere că i-au clasat pe portughezul Salvador Sobral şi ucraineanca Jamala - câştigătorii ediţiilor din 2017 şi 2016 - pe locul al doilea şi, respectiv, al treilea.



În schimb, în 2015 casele de pariuri i-au fost întru totul favorabile suedezului Mans Zelmerlöw care a câştigat, conform predicţiilor, ediţia din acel an a Eurovision cu piesa "Heroes".



Portugalia găzduieşte în premieră anul acesta concursul Eurovision, după victoria lui Salvador Sobral la ediţia desfăşurată la Kiev, cu balada 'Amar pelos dois', compusă de sora sa Luisa.