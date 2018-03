Madonna va regiza un film despre o celebră balerină din Sierra Leone

Cântăreaţa americană Madonna va regiza un lungmetraj inspirat de povestea Michaelei DePrince, orfană de război din Sierra Leone devenită o balerină celebră, a anunţat studioul MGM, care va produce filmul, transmite AFP.



"Taking Flight", după titlul autobiografiei publicate în 2014, este al treilea lungmetraj regizat de Madonna după "Filth and Wisdom" (2008) şi "W.E." (2011).



Orfană, abandonată de unchiul ei, bolnavă de vitiligo, o maladie care provoacă o depigmentare a pielii, Michaela DePrince a fost adoptată dintr-un orfelinat din Sierra Leone de un cuplu de americani.



A devenit dansatoare profesionistă, făcând parte din Joburg Ballet, corpul de balet din Johannesburg (Africa de Sud), apoi din Baletul naţional olandez, unde, în prezent, este prim-balerină.



"Parcursul Michaelei îmi vorbeşte despre o artistă şi o activistă, care înţelege ce înseamnă dificultăţile", a comentat Madonna, în vârstă de 59 de ani, potrivit unui comunicat.



Michaela a mai apărut în documentarul "First Position", de Bess Kargman, lansat în 2012.



Adaptarea autobiografiei "Taking Flight" va fi realizată de scenarista Camilla Blackett, care a lucrat pentru mai multe seriale de televiziune, precum "Fresh Off the Boat" şi "New Girl".



În 2008, Madonna a regizat documentarul "I Am Because We Are", despre orfanii din Malawi, ţară de unde a adoptat patru copii.