Kelly Clarkson şi Adam Lambert, între concurenţii „American Idol” cel mai bine vânduţi

Kelly Clarkson şi Adam Lambert, Carrie Underwood şi Jennifer Hudson se numără printre concurenţii „American Idol” ale căror albume au fost vândute în peste 1 milion de exemplare în Statele Unite, potrivit The Wrap. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe EmailCarrie Underwood a câştigat cel de-al patrulea sezon al emisiunii. Cele cinci albume de studio lansate au fost vândute în 16,3 milioane de exemplare, în SUA, şi este singura cântăreaţa country care a ajuns pe primul loc în Billboard 100 şi a avut 14 piese pe primul loc în topurile country ale Billboard. Cel mai recent album al ei este „Storyteller”, lansat în 2015.



Kelly Clarkson, câştigătoarea primului sezon, a lansat opt albume de studio, care au fost vândute în 14,2 milioane de copii în Statele Unite. Cinci dintre discurile ei au fost premiate cu platină, iar cel mai recent album lansat este „Meaning of Life” (2017).



Chris Daughtry a participat la al cincilea sezon al emisiunii-concurs. El a lansat, împreună cu trupa sa, Daughtry, patru albume de studio, care au fost vândute în 7,35 de milioane de exemplare, iar cel de-al cincilea disc va fi lansat anul acesta.



Clay Aiken, concurent în al doilea sezon, a lansat trei albume, recompensate cu discuri de platină şi de aur, vândute în 5 milioane de exemplare, şi a candidat pentru o poziţie în Congresul american în 2014.



Fantasia Barrino este câştigătoarea celui de-al treilea sezon al emisiunii. Piesa ei „I Believe” a ajuns pe primul loc în topul Billboard 100, iar cel de-al cincilea album al ei a fost lansat în 2016. Discurile ei au fost vândute în 3,3 milioane de exemplare.



Ruben Studdard, câştigătorul sezonului al doilea, a lansat două albume care au fost vândute în 2,6 milioane de exemplare.



Scotty McCreery, câştigătorul sezonului cu numărul zece, a vândut cele două albume ale sale în 2,1 milioane de exemplare.



Kellie Pickler, care a încheiat sezonul al cincilea al emisiunii pe locul şase, are acum propriul reality show la CMT şi albumele ei, patru la număr, au fost vândute în 1,55 de milioane de exemplare.



David Cook este câştigătorul sezonului al şaptelea al „American Idol”. Cele patru albume ale sale au fost vândute în 1,5 milioane de exemplare, în SUA, iar al cincilea urmează să fie lansat anul acesta.



Phillip Phillips, câştigătorul sezonului al 11-lea, a lansat două materiale de studio, care au fost vândute în 1,4 milioane de copii.



Jennifer Hudson, finalistă a sezonului trei, a lansat trei albume, vândute în 1,4 milioane de exemplare, însă s-a concentrat pe actorie, obţinând până în prezent un Glob de Aur, un premiu BAFTA şi unul Oscar, pentru rolul secundar din „Dreamgirls” (2006). În plus, ea a fost recompensată cu un Grammy pentru „cel mai bun album r&B”, în 2009.



Jordin Sparks a fost câştigătoarea sezonului al şaselea. Ea a lansat trei albume, care au fost vândute în 1,3 milioane de copii.



Adam Lambert, concurent în sezonul al optulea, a debutat discografic în 2009 şi este acum solist al trupei Queen. Cele trei albume solo pe care le semnează au fost vândute în 1,2 milioane de exemplare.



David Archuleta a fost unul dintre cei mai tineri concurenţi ai „American Idol”. El avea 16 ani când a participat în sezonul al şaptelea. A lansat de atunci 6 albume de studio, care au fost vândute în 1,1 milioane de exemplare.



Emisiunea „American Idol”, lansată în 2002, va reveni - după doi ani de pauză - pe 11 martie. Cel de-al 16-lea sezon va fi difuzat de ABC.