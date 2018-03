Hugh Grant devine tată pentru a cincea oară la 57 de ani

Actorul britanic Hugh Grant ar fi devenit tată pentru a cincea oară, după ce iubita sa Anna Eberstein a născut din nou, a dezvăluit fosta parteneră a lui Grant, Elizabeth Hurley, relatează vineri agenţia de ştiri UPI.



"Sunt foarte norocoasă că, după 31 de ani, îmi este încă cel mai bun prieten din lume", a declarat Hurley despre relaţia ei de prietenie cu Grant la emisiunea "Daily Pop" de pe E!. "Este un tip cu adevărat grozav", a mai spus ea.



"Ştiţi, acum este tată a cinci copii; are cinci copii şi este un tată minunat", a adăugat ea.



Elizabeth Hurley a declarat mai târziu, în cadrul episodului de joi al emisiunii "Watch What Happens Live", că Anna Eberstein a născut săptămâna trecută.



"Mai are un copil de săptămâna trecută. Are cinci acum", i-a spus actriţa prezentatorului Andy Cohen.



"Este un tată încântător, foarte, foarte dulce. Faptul că are aceşti copii l-a transformat dintr-o persoană foarte nefericită într-una mai puţin nefericită. L-a făcut mai bun", a spus ea.



Grant mai are un fiu şi o fiică cu Eberstein şi este tatăl a încă doi copii cu fosta sa prietenă, Tinglan Hong. El şi Liz Hurley s-au despărţit în 2000, după o relaţie de 13 ani.